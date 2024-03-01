Çorum’da HİTÜ’den Diyabet Hastaları için önemli çalışma

HİTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Menderes Suiçmez'in başında olduğu "Streptozotosin (STZ) ile İndüklenmiş Tip I Diyabet Modelinde Trans-Akonitik Asitin Karaciğer Üzerine Etkisinin Araştırılması" proje destek almaya hak kazandı.

TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan proje ile çeşitli bitkiler ve tohumlarından elde edilen bir yağ asidi olan Trans- Akonitik Asit (TAA) ile yapılacak uygulamanın tedavi edici özelliğinin saptanması ve doku hasarını durdurmasına yönelik etkileri araştırılacak.

Proje kapsamında diyabet modeli içinde daha önce anti diyabetik çalışması bulunmayan ve tedavi edebileceği düşünülen Trans-Akonitik Asit (TAA) uygulaması yapılacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Menderes Suiçmez, diyabet hastalığını anlattı.

Suiçmez; diyabet hastalığının ulusal ve uluslararası düzeyde yaygın olarak görülen bağışıklık sistemi hastalığı olduğunu belirtti. Diyabetin, vücutta üretilen insülinin hedef hücrede bağlantı kuramaması durumunda ortaya çıktığını ifade eden Prof. Dr. Menderes Suiçmez, diyabet ile birlikte hücre yapılarında bozulmaların ve proteinlerin yapısal değişikliğe uğradığını vurguladı.

Suiçmez, diyabet hastalığının tedavisinde anti diyabetik ilaçlar ve antioksidan savunma sistemlerinin önemli olduğunu da vurguladı.

Suiçmez "Projemizde yeni bir yöntem geliştirerek daha önce anti diyabetik çalışması bulunmayan ve tedavi edebileceği düşünülen Trans-Akonitik Asit (TAA) uygulaması yapacağız. Bu yöntemin, iyileştirici etki gösterip doku hasarını onarmasını bekliyoruz. Projemizin olumlu sonuçlanması halinde diyabet hastalarının sıklıkla karşılaşabileceği doku hasarının tanı ve tedavisine yönelik önemli bir katkı sağlayacağımıza inanıyorum" dedi.