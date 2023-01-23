Çukurova Üniversitesi 50 yaşında!

Prof. Dr. Tuncel, "Cumhuriyetimizin 100. yılı ve öğrencisi olmaktan büyük gurur duyduğum üniversitemin kuruluşunun 50. yılında bu güzide bilim kurumumuzun ilk kadın rektörü olarak, Cumhuriyetimizin getirdiği akıl ve bilim ışığının her geçen gün daha da güçlenmesi adına yürüttüğüm bu görevin tarihsel sorumluluğu ve önemini derinden hissediyorum" dedi.

50. Yıl Filmi ile başlayan tanıtım gecesinde konuşan Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, "Konumu, insanın içini ısıtan sıcak havası, doğal güzelliği ve tüm bunları anlamlı kılan akademik, idari kadrosu ve öğrencileriyle, ülkemizin çağdaş yüzünü gösteren üniversitemizin 50. yılını kutlamaktan büyük onur duyuyoruz.

İki fakülte ile eğitim hayatına başlayan Çukurova Üniversitesinin şu an 19 fakültesi, 2 yüksekokulu, 11 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuvarı, 4 enstitü ve 38 araştırma ve uygulama merkezi ile eğitime hizmet vermektedir" diye konuştu.

Açılış konuşmaları ve ÇÜ Devlet Konservatuvarı tarafından sunulan mini dinletinin ardından protokol üyeleri açık alanda yer alan, her mesleği temsil eden fakülte öğrencilerinin geçit törenini izledi. Töreninin ardından Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, 99 yaşındaki Kurucu Rektör Prof. Dr. Mithat Özsan'a eşlik ederek Kayıkhane tesislerine sürpriz bir giriş yaptı. Duygu dolu anların yaşandığı gecede, özel olarak hazırlanan ışık şovlar ve havai fişek gösterisi eşliğinde Prof. Dr. Özsan ve Prof. Dr. Tuncel, protokol üyeleriyle birlikte 50. pastasını kesti. Çukurova Üniversitesinin Kurucu Rektörü ile son Rektörün 50. yılda bir araya geldiği özel anların yaşandığı kutlamalarda Prof. Dr. Tuncel, Prof. Dr. Özsan'a hediye takdim etti.