ÇÜ, 8. Uluslararası Erasmus+ Haftası”na ev sahipliği yaptı

17 farklı ülkeden 25 katılımcının yer aldığı etkinlik, Dış İlişkiler Biriminde yapılan açılış töreninden sonra Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Senato Odasında yapılan kurumsal tanıtımla devam etti.

Arnavutluk, Kırgızistan, Nepal, Polonya, Fransa, Hindistan, Tayland, Güney Afrika, Uganda, Kenya, Kosova, Letonya, İtalya, Malezya, Bulgaristan, Tunus ve Rusya'da bulunan ortak kurum temsilcilerinin katıldığı toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlter Ünlükaplan ve Prof. Dr. Neslihan Boyan ev sahipliği yaptı.

Çukurova Üniversitesi Dış İlişkiler Birim Başkanı Prof. Dr. Aslı Ilgıt, araştırma üniversitesi ve uluslararası üniversite olarak Üniversitede yapılan hareketlilik projeleri ve diğer uluslararasılaşma faaliyetlerini de içeren ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. Program çerçevesinde ziyaretçiler; Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çukurova Üniversitesi Merkezi Laboratuvarı, Teknokent Kuluçka Merkezi ve İletişim Fakültesi Stüdyolarını kapsayan bilimsel kampüs turuna katıldı.