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Giriş Tarihi: 14.12.2021 11:47 Son Güncelleme: 14.12.2021 11:53

ÇÜ Araştırma Üniversitesi oldu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
ÇÜ Araştırma Üniversitesi oldu

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, toplam 211 devlet ve vakıf üniversitesi içinden belirlenen 20 devlet, 3 vakıf üniversitesi arasında araştırma üniversitesi olarak yerini aldı.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel'e araştırma üniversitesi beratını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar takdim etti.

Ankara Bilkent Otel'de düzenlenen Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'na Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel'in yanı sıra araştırma üniversitesi olarak belirlenen üniversitelerin rektörleri katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda araştırma üniversitelerinin ilanı ve berat takdimi yapıldı. Toplantıda ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncel, araştırma üniversitesi beratını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan aldı.

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ÇÜ Araştırma Üniversitesi oldu
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