ÇÜ Araştırma Üniversitesi oldu

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel'e araştırma üniversitesi beratını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar takdim etti.

Ankara Bilkent Otel'de düzenlenen Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'na Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel'in yanı sıra araştırma üniversitesi olarak belirlenen üniversitelerin rektörleri katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda araştırma üniversitelerinin ilanı ve berat takdimi yapıldı. Toplantıda ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncel, araştırma üniversitesi beratını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan aldı.