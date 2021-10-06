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Giriş Tarihi: 6.10.2021 09:57 Son Güncelleme: 6.10.2021 10:10

ÇÜ dünyaya açılmaya devam ediyor

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
ÇÜ dünyaya açılmaya devam ediyor

Çukurova Üniversitesi, dünyanın çeşitli üniversiteleri ile ikili işbirliği anlaşmaları yaparak uluslararasılaşma çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Endonezya Bengkulu Üniversitesi ile Çukurova Üniversitesi arasında ikili işbirliği için anlaşma sağlandı.

Endonezya bilim insanlarının bilimsel olarak gelişimlerini sağlamak ve deneyimlerini arttırmak amacıyla Endonezya Hükümeti tarafından açılan burs programı kapsamında "Meeting with World-Class Professor (WCP)" (Dünya Çapında Profesörler ile Buluşma) çağrısına başvuran Dr. Agustin Zarkani, Çukurova Üniversitesinden İmamoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Bora Kaydan'ı davet ederek Çukurova Üniversitesi ile ikili işbirliğini başlattı.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Bora Kaydan'ın yaptığı çalıştayın açılışına Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Endonezya Bengkulu Üniversitesi Rektörü Prof. Ridwan Nurazi, Rektör Yardımcısı Dr. Ardilafiza, Bengkulu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dwi Wahyuni Ganefianti Bengkulu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Yansen ile her iki üniversiteden öğrenciler katıldı. Toplantıda, yürütülen ikili işbirliğinin önemi vurgulanarak ileride yapılacak işbirliği çalışmalarını devam ettirmek için ortak protokol imzalandı.

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ÇÜ dünyaya açılmaya devam ediyor
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