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Giriş Tarihi: 22.11.2021 12:37 Son Güncelleme: 22.11.2021 12:52

ÇÜ ile BOTAŞ International arasında işbirliği protokolü

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
ÇÜ ile BOTAŞ International arasında işbirliği protokolü

Çukurova Üniversitesi ile BOTAŞ International Anonim Şirketi (BILAŞ) arasında, Çukurova Üniversitesi Ceyhan Yerleşkesi içerisinde bulunan Ceyhan Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi (CEYDEM) ile ilgili işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, Ceyhan Meslek Yüksekokulu ve diğer üniversitelerdeki Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencilerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektör firmalarına ve endüstriyel tesislere yangın eğitimleri, kapalı ve kısıtlı alan çalışmaları, temel afet bilinci eğitimleri, yüksekte çalışma eğitimi, ilk yardım eğitimi, arama-kurtarma ve tahliye eğitimleri, iş yeri veya tesis acil durum değerlendirmesi ve iş sağlığı güvenliği eğitimleri CEYDEM tesislerinde verilecek.

ÇÜ Ceyhan Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri bu eğitimlerden ücretsiz olarak yararlanacak.

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ÇÜ ile BOTAŞ International arasında işbirliği protokolü
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