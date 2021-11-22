ÇÜ ile BOTAŞ International arasında işbirliği protokolü

Protokol kapsamında, Ceyhan Meslek Yüksekokulu ve diğer üniversitelerdeki Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencilerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektör firmalarına ve endüstriyel tesislere yangın eğitimleri, kapalı ve kısıtlı alan çalışmaları, temel afet bilinci eğitimleri, yüksekte çalışma eğitimi, ilk yardım eğitimi, arama-kurtarma ve tahliye eğitimleri, iş yeri veya tesis acil durum değerlendirmesi ve iş sağlığı güvenliği eğitimleri CEYDEM tesislerinde verilecek.

ÇÜ Ceyhan Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri bu eğitimlerden ücretsiz olarak yararlanacak.