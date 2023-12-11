ÇÜ Rektörlük kupasını Mind And Life kazandı

Koşunun ardından düzenlenen törende kazanan safkanın sahibi adına atın antrenörü Bilal Şimşek'e plaketini ve çiçeğini Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel verdi. Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel kazanan safkanın jokeyi Müslüm Çelik'e de günün anısına çiçek takdim etti.

Törene Adana Hipodrom Müdürü Feyyaz Bora Güralp, Çukurova Üniversitesi Rektör yardımcıları Prof. Dr. İlter Ünlükaplan, Prof. Dr. Hayri Levent Yılmaz, Genel Sekreter Dr. Mehmet Cingöz, öğretim elemanları ve davetliler katıldı.