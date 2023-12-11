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Giriş Tarihi: 11.12.2023 14:08 Son Güncelleme: 11.12.2023 14:11

ÇÜ Rektörlük kupasını Mind And Life kazandı

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlüğü adına Türkiye Jokey Kulübü tarafından “ÇÜ Rektörlük Kupası Koşusu” düzenlendi. Melis Kurtel Emin'in sahibi ve Mozaik Org. San. Tic. A.Ş.'nin de yetiştiricisi olduğu Mind And Life jokey Müslüm Çelik ile koşuda birinciliğe adını yazdırdı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
ÇÜ Rektörlük kupasını Mind And Life kazandı

Koşunun ardından düzenlenen törende kazanan safkanın sahibi adına atın antrenörü Bilal Şimşek'e plaketini ve çiçeğini Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel verdi. Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel kazanan safkanın jokeyi Müslüm Çelik'e de günün anısına çiçek takdim etti.

Törene Adana Hipodrom Müdürü Feyyaz Bora Güralp, Çukurova Üniversitesi Rektör yardımcıları Prof. Dr. İlter Ünlükaplan, Prof. Dr. Hayri Levent Yılmaz, Genel Sekreter Dr. Mehmet Cingöz, öğretim elemanları ve davetliler katıldı.

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ÇÜ Rektörlük kupasını Mind And Life kazandı
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