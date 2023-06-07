Çukurova Üniversitesi “Tanıtım ve Tercih Günleri - 2023” başladı

Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, Çukurova Üniversitesi ve Adanalı iş insanlarının işbirliği ile kurulan 'Çukurova Üniversite Sanayi İşbirliği Vakfı hakkında da bilgi verdi. Vakfın YKS'de sayısal puan türünde ilk 3 bine girip mühendislik ve tıp alanlarında Çukurova Üniversitesini tercih edecek öğrencilere burs vereceğini hatırlatan Prof. Dr. Tuncel, bursların dokuz ay boyunca ve geri ödemesiz şekilde olacağını söyledi. Prof. Dr. Tuncel şöyle devam etti: "2022'de olduğu gibi 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda da Mühendislik ve Tıp alanlarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Çukurova Üniversitesini tercih öğrencilerimizden sayısal puan türünde İlk 100'e girenlere ayda 10 bin TL, 101 ile 500 arasına girenlere ayda 8 bin TL, 501 ile 1.000 arasına girenlere ayda 7 bin TL, 1001 ile 2.000 arasına girenlere ayda 6 bin TL ve 2001 ile 3.000 arasına girenlere ayda 5 bin TL burs desteği sağlanmaktadır. Burs verilen öğrenciler, belirlenen bir ortalama notun altına düşmemeleri, yıl kaybetmemeleri ve disiplin cezası almamaları kaydıyla eğitimleri boyunca her yıl Ekim ayından başlamak üzere dokuz ay boyunca geri ödemesiz bursla desteklenecekler."

Etkinliğe katılan öğrenciler, öğretmen ve velilerde fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, devlet konservatuvarı, meslek yüksekokulları ve idari birimler tarafından kurulan stantları gezerek bilgi aldı. Ayrıca isteyen öğrenciler ve aileleri için de düzenlenen ring seferleri ile kampüs turu yaptırıldı. Çukurova Üniversitesi Tanıtım ve Tercih Günleri iki gün sürecek…