Cu ve Cü İle Başlayan Kelimeler Neler? Türkçe Cu ve Cü Hecesiyle Başlayan Sözcükler Listesi

Türkçede "cu" ve "cü" heceleriyle başlayan kelimeler, dildeki tarihsel gelişim bir yansımasıdır. Bu hecelerle başlayan kelimeler genellikle meslek, unvan veya etnik kökenle ilgili terimler olup dilin çeşitliliğini gösterir. Türkçede bu tür kelimelerin her biri belirli bir anlam taşır. Cu ve cü ile başlayan kelimeler neler soruları da halk arasında sorulabilen sorulardır. Türkçe cu ve cü hecesiyle başlayan sözcükler listesi dilin yapısının bir göstergesi olarak dikkat çekmektedir.

Cu ve Cü İle Başlayan Kelimeler Neler?

1. Cu: Bu kelime, genellikle Türkçe'de bir takı olarak kullanılmaz. Fakat, eski Türkçede ve halk dilinde zaman zaman bazı kelimelerde kök olarak yer alabilir.

o Curcuna: Kargaşa, düzensizlik, gürültü anlamına gelir. Bir yerin ya da durumun kaotik halini tanımlar.

o Cuma: Haftanın yedinci günü, iş günlerinin bitişi ve dinlenme gününün başlangıcı.

2. Cü: Bazı kelimelerde sesli bir harf ile birleşerek farklı anlamlar da kazanabilir. Örneğin:

o Cüce: Boyu normalden kısa olan insan veya hayvan.

o Cüzi: Çok az, önemsiz.

o Cübbe: Din adamlarının giydiği uzun ve bol elbise.

o Cümle: Anlamlı kelime gruplarının bir araya gelerek bir düşünceyi ifade ettiği dil birimi. Bir dildeki en temel yapı taşıdır.

Türkçe Cu ve Cü Hecesiyle Başlayan Sözcükler Listesi

Cu" ve "cü" ile başlayan kelimeler, Türkçe dilinin hemen her alanında karşımıza çıkar. Bu kelimeler, günlük konuşmalarda, edebi metinlerde, bilimsel yazılarda ve teknik terimlerde sıklıkla kullanılır.

1. Cu ile başlayan kelimeler

Cumhuriyetçilik, cumhurbaşkanı, cumbuldatmak, cumhuriyetçi, cumbalatmak, cumbuldamak, cumbuldatma, cumburdamak, cukkalamak, cumbalamak, cumbalatma, cumbuldama, cumburdama, cumhuriyet, cuntacılık, curcunasız, cukkalama, cumartesi, cumbalama, cumburlop, curacılık, curcunacı, curcunalı, cuşuhuruş, cumayeri, cumbadak, cumbalak, cumbasız, cumburtu, cumhurca, cuppadak, cumasız, cumbalı, cuntacı, curcuna, curnata, culluk, cumbul, cumhur, curacı, cudam, cukka, cumba, cunda, cunta, cuşiş, cuma, cura.

2. Cü ile başlayan kelimeler

Cüretlendirmek, cüretlendirme, cücüklenmek, cümbüşçülük, cüretkarlık, cüretlenmek, cüretsizlik, cürmümeşhut, cübbecilik, cüceleşmek, cücüklenme, cüretlenme, cüretlilik, cüretsizce, cüsselilik, cüceleşme, cüretlice, cülusiye, cümbüşçü, cümbüşlü, cümlecik, cümlelik, cümleten, cümudiye, cünüplük, cüretkar, cüretsiz, cüssesiz, cüzzamlı, cübbeci, cübbeli, cücelik, cücüklü, cümlesi, cüretli, cüsseli, cühela, cümbür, cümbüş, cüzdan, cüzzam, cübbe, cücük, cülus, cümle, cünha, cünun, cünüp, cüret, cüruf, cürüm, cüsse, cüce, cüda, cüzi, cüz.