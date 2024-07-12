ÇÜ’de 15 Temmuz etkinliği

Mithat Özsan Amfisi'nde gerçekleştirilen anma etkinliğine Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hayri Levent Yılmaz, Prof. Dr. İlter Ünlükaplan, Prof. Dr. Neslihan Boyan, Genel Sekreter Dr. Mehmet Cingöz, akademisyenler, öğrenciler ve idari personeller katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün, Türk Milletinin iradesine ve demokrasisine yönelik hain bir saldırı karşısında ortaya koyduğu kararlılık ve direnişin simgesi olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Tuncel konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün burada toplanmamızın temel sebebi, bu önemli günü sadece anmak değil, aynı zamanda gelecek nesillere aktarmaktır. Gençlerimiz, ülkemizin geleceği ve demokrasimizin güvencesidir. Bizlerin görevi, onlara bu kutsal mücadeleyi ve milli birliği doğru bir şekilde aktarmak ve 15 Temmuz 2016'da yaşananları asla unutmamak ve unutturmamaktır. 15 Temmuz'da milletimiz demokrasiye olan bağlılığını ve vatanseverliğini çok güçlü bir şekilde ortaya koymuştur. O gün, milletimiz tek yürek olarak darbeci zihniyete karşı durarak, demokrasi ve özgürlüklerine sahip çıkmıştır. Bu direniş ruhu, bugün hala gururla hatırlanmakta ve gelecek kuşaklara ilham olmaktadır."

Açılış konuşmasının ardından 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Zafer Türküleri ve Marşlarının yer aldığı anma etkinliği, Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel ve beraberindekilerin, 15 Temmuz gecesini anlatan fotoğraflardan oluşan "Milletin Zaferi" serginin gezmesiyle sona erdi.