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Giriş Tarihi: 21.12.2023 11:10 Son Güncelleme: 21.12.2023 11:13

Çukurova GİAD, Ekonomist Alkin’i konuk etti

Çukurova Genç İşadamları Derneği (Çukurova GİAD) Hizmet binasındaki konferans salonunda düzenlenen “Ekonomide 2024 Yılı Beklentileri” konulu konferansa Prof. Dr. Emre Alkin konuşmacı olarak katıldı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Çukurova GİAD, Ekonomist Alkin’i konuk etti

Dernek üyeleri, kadın platformu üyeleri ve GİAD Akademi mezunlarına özel programın açış konuşmasını yapan Çukurova GİAD Başkanı Ömer Faruk Sakarya, yeni yılda yeni proje müjdesini vererek, "Çukurova GİAD'ın mottosu doğru zamanda, doğru işleri yapmak. 2024'ün ilk çeyreği içerisinde de çok değişik, çok güzel bir projeye hocamızla birlikte imza atacağız" dedi.

Daha sonra söz alan Prof. Dr. Alkin, 2023 yılının ekonomik değerlendirmesini yaptı, 2024 yılı öngörülerini paylaştı. Pandemi, deprem, Rusya-Ukrayna krizi, İsrail-Filistin savaşları gibi peş peşe krizler yaşandığını hatırlatan Alkin, "2023 yılındaki riskler, krizler, yüksek enflasyonun, savaşların ne zaman biteceği bana çok soruluyor. Ben de biri bitse diğeri başlayacak, buna alışın diyorum" dedi.

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Çukurova GİAD, Ekonomist Alkin’i konuk etti
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