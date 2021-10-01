Çukurova Üniversitesi paydaş oldu

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ), Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanarak yürürlüğe konulan 11. Kalkınma Planı Hedeflerine Yönelik Bilimsel ve Teknolojik Ar-Ge Faaliyetleri Yürütmek ve Faaliyetlerde diğer üniversiteler ile iş birliği yapılması kapsamında Türkiye'de Kaba Yemde Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmasına paydaş oldu. Kurulan merkezle ilgili rektörlerin katılacağı ortak imza töreni 5 Ekim 2021'de Ankara'da gerçekleştirilecek.

ZİRAAT ALANINDA İSİMLER YER ALACAK

Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi ortaklığında faaliyet yürütecek olan merkezde, hayvancılık sektörünün en önemli ihtiyacı olan kaliteli kaba yemin kaynağı olarak çayır-mera ve yem bitkileri konularında ortak AR-GE projeleri yürütülecek. Söz konusu çalışmalara YÖK, TÜBİTAK ve Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından kadro, proje ve finans desteği de sağlanacak.