Çukurova Üniversitesi THE Dünya Üniversiteleri sıralamasında yükselişte

Özellikle 2023-2024 döneminde Çukurova Üniversitesinin performansında keskin bir artış gözlemlendi. 'Uluslararası Görünüm' kategorisinde 2020'den bu yana istikrarlı bir yükseliş kaydedilmiş olup, 2024'te en yüksek seviyesine ulaşılmıştır. Bu durum, Çukurova Üniversitesi'nin dünya çapında tanınırlığının, uluslararası işbirliklerinin ve projelerinin arttığının bir göstergesidir. 'Araştırma Kalitesi' alanında da benzer bir eğilim gözlemlenmiş, özellikle son yılda önemli bir sıçrama yaşanmıştır. Bu gelişme, üniversitenin akademik çalışmalarının niteliğinde dikkate değer bir ilerleme olduğunu yansıtmaktadır.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, bu gelişmeler hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu sonuçlar, Çukurova Üniversitesi ailesinin özverili çalışmaları ve kararlılığı sayesinde elde edilmiştir. Emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Üniversitemiz, bu dört alanda sağlanan sürekli yükselişi gelecekte de sürdürmeyi ve daha iyilerine imza atmayı amaçlamaktadır. Gelecekte de aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ederek, Üniversitemizi daha ileriye taşımayı hedefliyoruz; hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."