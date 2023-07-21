Çukurova Üniversitesi’nden büyük başarı

Projenin geliştirilmesi amacıyla ilgili üniversitelerin üst düzey yöneticileri arasında beyin fırtınası yapılan ve geçtiğimiz Ekim ayında Marburg Üniversitesi ev sahipliğinde Almanya'da düzenlenen toplantı sürecine katılan Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, projenin Avrupa Üniversiteler İşbirliği çerçevesinde Avrupa Birliği Komisyonu tarafından kabul edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yürütücülüğünü Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zuhal Okan'ın yapacağı ve toplam bütçesi 14.400.000 € olarak istenilen projenin süresi 4 yıl olarak öngörülüyor.

Prof. Dr. Tuncel, proje kapsamında Avrupa'da ve dünyada barış, adalet ve katılımcı toplumlar yaratma sürecinde gerekli bilgi ve donanımı kazandırmak amacıyla öğrenci ve öğretim elemanları ile birlikte çalışarak bir Avrupa kampüsünün oluşturulmasının hedeflendiğini söyleyerek şu bilgileri aktardı.

"Temel amacı yarının vatandaşlarına Barış, Adalet ve Katılımcı toplumlar yaratma sürecinde gerekli bilgi ve donanımı kazandırmak olan proje, öğrenci ve öğretim elemanları ile birlikte çalışarak gerekli koşulları yaratmaya çalışacak. Dolayısıyla proje, Avrupa kıtası boyunca öğrencilere çalışma konuları ne olursa olsun çelişkili durumları yaratan nedenleri ve köklerini anlamalarını ve bunları etkili bir şekilde çözme yollarını gösterecek eğitim ve öğretim deneyimi sunacak. Barış, adalet ve katılımcı toplumlar yaratma çerçevesinde akademik toplumları bir araya getirmeyi hedefleyen proje, oluşturulan bilgi birikiminin somut eylemlere dönüştürülmesini sağlayacak. Bu amaçla, hâlihazırda var olan uygulamalar gözden geçirilecek, araştırma imkânları incelenecek ve bir Avrupa kampüsü oluşturulacak. Böylece üniversitelerin bir bütün olarak- akademik ve idari birimlerle-çalışması sağlanacak."