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Giriş Tarihi: 21.6.2023 10:02 Son Güncelleme: 21.6.2023 10:14

Cumhurbaşkanı Tatar’ın katıldığı törende diplomalarını aldılar

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün yüksek lisans ve doktora mezunları törenine katıldı. Törende 364’ü yüksek lisans ve 55’i doktora  olmak üzere toplam 419 mezun büyük bir coşkuyla keplerini attı. Törende YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden Gözdem İlkay ve İmge Dinçer tarafından müzik dinletisi verildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Cumhurbaşkanı Tatar’ın katıldığı törende diplomalarını aldılar

Mezun olan öğrencileri kutlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Artık yeni bir dönemin başlangıcındasınız, elde ettiğiniz deneyimler ve tecrübelerle yeni hayatınıza hazırsınız. Başarı insanlığa hizmet etmekten geçer. Yeni hayatlarınızda sadece kişisel başarıları için değil, insanlığa ve ülkenize hizmet etmek için çalışmalısınız. Çalışmanın, üretmenin yanı sıra bir diğer önemli olan şey de hayat boyu öğrenmeyi benimseyerek geleceğe yürüyebilmektir" dedi.

Mezunlara seslenen YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Unutmayın ki; sizler, yaşadığınız toplumun gelişimi için önemli roller üstleneceksiniz. İnsanlığın sorunlarına çözümler sunacak ve kendinizi sürekli yenileyeceksiniz. Hepinize başarılı ve her zaman mutlu bir gelecek temenni ediyorum" diye konuştu.

Törende Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) Yönetim Kurulu Başkanı ve Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Genel Müdürü Selahaddin Bayırkan da yüksek lisans eğitimini tamamlayan kızı Aksanur Bayırkan'a diplomasını takdim etti.

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Cumhurbaşkanı Tatar’ın katıldığı törende diplomalarını aldılar
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