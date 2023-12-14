Cumhuriyetin 100. yılında çocuk gözüyle Atatürk yarışması

Ümraniye Cumhuriyet Anaokulu tarafından düzenlenen, Ümraniye İlçesindeki resmi ve özel okullar bünyesindeki 5 yaş okul öncesi çocuklarına yönelik "Cumhuriyetin 100. Yılında Çocuk Gözüyle Atatürk" konulu resim yarışmasında dereceye giren resimleri yapan çocuklar ödüllendirildi.

Nene Hatun anaokulu müdürü Okan Konak ve öğretmenlerin jüri üyeliğini yaptığı yarışmada dereceye giren öğrencilere İl Milli Eğitim müdürlüğünce ödül taktim edildi.

Buna göre; " Birincilik ödülünü Nene Hatun Anaokulundan Ömer Asaf Basatoğrul, İkincilik ödülünü Toki Esenkent Anaokulundan Buğlem Karasu ve Üçüncülük ödülünü ise yine Ümraniye Nene Hatun Anaokulundan Melih Şahin aldı. Yarışmada Jüri özel ödülünü ise Cumhuriyet Anaokulundan Miray Aslan isimli öğrenci aldı.