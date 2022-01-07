ÇÜTAD’ın 2021 Aralık sayısı yayında

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmalar Merkezinin(ÇÜTAM) süreli yayınlarından olan ve yılda iki kere yayınlanan ÇÜTAD'ın (Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi), Aralık 2021 sayısı yayınlandı. 2016 yılından bu yana Türk Dili, Edebiyatı, Dil Bilimi, Türk Tarihi ve Sanatı, Türkçenin Öğretimi İle Türk Halkları ve Kültürleri alanlarında, bilimsel ölçütler içerisinde yılda iki sayı hâlinde, Prof. Dr. Deniz Abik'in editörlüğünde yayımını sürdüren ÇÜTAD'da yayımlanan tüm makaleler TR-DİZİN'de taranıyor.



2022 SAYISI İÇİN MAKALE KABULÜNE BAŞLADI

Kuruluş yılından bu yana, yayımlanan çalışmalarla Türkoloji alanına katkı sağlayan ÇÜTAD, son yayımlanan Aralık 2021 (6.2) sayısıyla bilim dünyasına hizmet vermeye devam ediyor. ÇÜTAD'ın Aralık 2021 sayısında onlarca araştırma makaleleri yer aldı.