D Grubu Ressamları ve Eserleri Nelerdir? D Grubu Ressamları Kimlerdir?

Türk resim sanatı tarihinde dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen D Grubu, 1933 yılında kurulmuştur. Kübizm ve konstrüktivizm akımlarını savunan grup, devrin önemli ressamlarını da bünyesine katarak geniş etki alanı bulmuştur. 14 yıl bir arada sergiler düzenleyen grup, 1947 yılında dağılmıştır.

D Grubu Ressamları Eserleri

D Grubu'nun temeli 5 ressam ve 1 heykeltıraş tarafından atılır. Abidin Dino, Cemal Tollu, Elif Naci, Nurullah Berk ve Zeki Faik izler grubun ressamlarıdır. Grubun tek heykeltıraşı ise Zühtü Müridoğlu'dur. Empresyonizm akımına karşı çıkan grup sanatçıları, eserlerinde kübizm ve konstrüktivizm akımlarının etkisiyle geleneksel sanatları ve folkloru yansıtırlar.

D Grubu Ressamları Kimlerdir?

6 kişinin bir araya gelmesiyle kurulan grup, ilerleyen yıllarda üye sayısını 16 kişiye kadar çıkarır. Kurulduktan bir yıl sonra Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Turgut Zaim gruba katılır. Daha sonra 7. sergide Arif Kaptan, Eren Eyüboğlu, Eşref Üren, Halil Dikmen ve Salih Urallı gruba dahil olur. 9. sergide Fahrunnisa Zeid, Hakkı Anlı, Nusret Suman ve Sabri Berkel de gruba katıldığında grup maksimum üye sayısına ulaşır.

D Grubu Ressamları Hakkında Bilgi

D Grubu ressamları Türk plastik sanatlarının gelişmemesinin düşünce eksikliğinden kaynaklandığını savunurlar. Buna çözüm olarak Batı'dan aldıkları sanat akımlarını Türk topraklarında uyarlamak isterler. Özellikle 1934 yılında Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Turgut Zaim'in gruba katılmasıyla Anadolu'ya yönelirler. Onların resimlerinde geleneksel ve folklorik unsurlar geometrik yapılarıyla yer alır.

D Grubu Ressamları Kuruluşu

Türk resim sanatının dördüncü grubu olarak 1933 yılında kurulan grubun ismi, bu niteliğinden kaynaklanır. Grup üyelerinden Nurullah Berk, dördüncü grup olmaları sebebiyle grubun isminin alfabedeki dördüncü harf olmasını önerir. Bunun üzerine grup üyeleri, grubun adının yaygın olarak kullanılan dördüncü harf D olmasında karar kırarlar.

D Grubu Ressamları Nedir?

D Grubu ressamları batılılaşma etkisine giren Türk resim sanatının geride kaldığı görüşü doğrultusunda harekete geçerler. Çözümü empresyonist akıma karşı çıkmakta bulan grup üyeleri heykel ve resimde geometrik kompozisyona önem verir. Bu doğrultuda ürettikleri eserlerle gerekli ilgiyi görürler. Bir süre sonra grupta başka anlayışlara yönelik sanatçıların varlığından dolayı ortak anlayış bozulur ve grup dağılır.

D Grubu Ressamları Özellikleri

D Grubu ressamları, bir arada bulundukları süre boyunca Türk resim sanatının Batı sanatıyla arasındaki mesafeyi kapatmasını sağlarlar. Ücretsiz sergilerle toplumu sanatı teşvik eden grup, eserlerini 15 sergiyle sanatseverlerle buluşturur. Oluşturdukları dayanışmaya ruhuyla özgün eserler meydana getiren grup, Türk resim sanatının taklitten uzak has kimliğini kazanmasına katkı sağlar.