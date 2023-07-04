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Giriş Tarihi: 4.7.2023 11:44 Son Güncelleme: 4.7.2023 11:44

Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Yer Şekilleri - Türkiye'de Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Yer Şekilleri Nelerdir?

Dalga ve akıntıların oluşturduğu yer şekilleri dünyanın ve Türkiye’nin birçok yerinde rastlanır. Aşındırma ve biriktirme sonucunda ortaya çıkan şekiller coğrafi açıdan önemli yere sahiptir. Dalga aşındırma şekilleri dağların denize paralel uzandığı yerlerde sık görülen şekillerdir. Türkiye’de dalga ve akıntıların oluşturduğu yer şekilleri nelerdir sorularının yanıtlarını araştırdık ve haberimizin devamında paylaştık.

Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Yer Şekilleri - Türkiye’de Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Yer Şekilleri Nelerdir?

Dalga ve akıntıların oluşturduğu yer şekilleri arasında birçok yer şeklinden bahsetmek mümkün. Dalga aşındırma şekilleri dik kıyıların altının oyulması ile meydana gelen şekillerdir. Dalgaların aşındırma süreci sonrasında deniz kıyılarında kayalar aşınarak farklı görüntüler ortaya çıkar. Bunda rüzgarın da etkisi oldukça yüksektir. Türkiye'de dalga ve akıntıların oluşturduğu yer şekilleri nelerdir sorusunun yanıtını haberimizin devamında okuyabilirsiniz.

Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Yer Şekilleri

Dalga ve akıntılar tarafından oluşan yer şekilleri kıyı bölgelerde görülmektedir. Dalga denizin yüzeyinde rüzgarın da etkisi ile meydana gelen salınımlar olarak tanımlanabilir. Dalgaların meydana gelmesinde rüzgar yanında etkili olan farklı güçler de bulunuyor. Heyelan, deprem, volkanizma gibi olaylar da dalgaların oluşumunda etkilidir. Dalgalar çarparak yüksek kıyılarda alt kısımlarda aşındırma meydana getirir. Akıntı ise deniz yüzeylerindeki suların bulundukları yerden başka bir yere doğru taşınmasıdır. Akıntıların meydana gelmesindeki en önemli nedenler ise şunlardır:

  • Sürekli rüzgarlar
  • Deniz seviyesindeki farklılıklar
  • Yoğunlukların farklılığı
  • Sıcaklık farkları
  • Tuzluluk farkları
  • Gel-git olayları

Gibi durumlar denizlerde akıntıya neden olur. Akıntılar da kıyılarda çeşitli şekiller ortaya çıkarır.

Türkiye'de Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Yer Şekilleri Nelerdir?

Türkiye'de dalga ve akıntılar tarafından oluşturulan yer şekilleri en temelde aşındırma ve biriktirme şeklinde ortaya çıkar. Aşındırma şekilleri dik kıyılarda yoğun görülür. Dalgalar hızlıca kıyıya çarpar ve çarptığı yüzeyin aşınmasına neden olur. Bu aşındırma sonrasında da dik kıyıların alt kısımları oyulmaya başlar. Deniz mağaralarının oluşumuna neden olur. Alt kısımları aşınan kıyılar denize doğru çöker ve duvar gibi düz kıyılar haline gelir. Bu tarz kıyılar falezli yani yalıyar kıyı ismini alır.

Bunların yanında dalgalar tarafından biriktirme şekilleri de oluşturulur. Biriktirme şekilleri denizin derin olmayan kısımlarında oluşur. Kıyıya gelmeden zemine dokunarak kırılır tabanda bulunan kum ve şekiller kıyıya doğru sürüklenir. Bunlar da kıyı önünde birikim yapar.

Dalga Biriktirme Şekilleri Nelerdir?

Dalgalar tarafından meydana getirilen birçok biriktirme şeklinden bahsetmek mümkündür. Bu birikim şekilleri şunlardır:

  • Kıyı Oku

Kum ve çakılların karanın deniz tarafına doğru oluşturduğu burunlarda birikmesi ile meydana gelmektedir.

  • Kıyı Kordonu (Set)

Dalgaların getirmiş olduğu kum ve çakılların koyların önünde birikimi ile ortaya çıkan şekillerdir.

  • Lagün (Deniz Kulağı)

Kıyı kordonlarının koyun ön kısımlarını tamamen kapatarak meydana getirdiği şekillerdir. Fethiye- Ölüdeniz buna örnek verilebilir.

  • Bağlama Kordonu (Tombolo)

Kıyı oklarının, kıyıların yakınlarında bir adaya uzanarak kayaya bağlanması sonucunda meydana gelir. Örnek olarak ise Sinop- İnceburun Yarımadası, Erdek- Kapıdağ Yarımadası verilebilir.

Kıyı Tipleri ve Oluşumları

Kıyılar dalga ve akıntılar tarafından sürekli olarak işlenen şekillerdir. Sürekli işlendikleri için de şekil değişiklikleri süreklidir. Ancak dünyanın birçok yerinde çeşitli kıyı tiplerinden bahsetmek mümkün olabilir. En çok rastlanan kıyı şekilleri arasında şunlar yer alır:

  • Boyuna Kıyılar: Bu kıyı tipi dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde görülür. En önemli özelliği ise girinti ve çıkıntının az olmasıdır. Doğal limanlar da azdır. Karadeniz ve Akdeniz'de çok fazla görülmektedir.
  • Enine Kıyılar: Bu kıyılar ise dağların kıyılara dik uzanması ile oluşur. Dağlar arasındaki vadiler ve ovalara kadar denizin sokulması ile meydana gelir. Kıyılar çok girintili ve çıkıntılı yapıya sahiptir. Koy ve liman oldukça fazladır. Ege Bölgesi kıyıları örnek teşkil eder.
  • Rialı Kıyılar: Deniz suları yükseldiğinde akarsuların vadi ağırları sular altında kalır. Bunların sonucunda da rialı kıyı tipi meydana gelir. İstanbul ve Çanakkale Boğazları örnek verilebilir.
  • Limanlı Kıyılar: Alçak tepelik alanlarda bulunan geniş vadiler sular altında kaldığında önleri setlerle kapanır. Bunlar da limanlı kıyıları meydana getirir. Karadeniz'in kuzeyinde bulunan Odessa Limanı örnek verilebilir.
  • Dalmaçya Tipi Kıyılar: Adriyatik Denizi kıyıları örnek verilebilir. Bu kıyılar dağların denize paralel uzandığı alanlarda aradaki vadilerin sular altında kalması ile oluşmaktadır.
  • Fiyord Kıyılar: Buzul vadilerinin su altında kalması ile meydana gelir. Norveç'te çok görülmektedir.
  • Skyer Kıyılar: Buzul aşındırma ve biriktirmesi ile meydana gelir.
  • Haliçli Kıyılar: Gel- git genliğinin çok olduğu kıyılarda görülür. Akarsuların ağzında haliçlerin bulunduğu kıyılar olarak tanımlanabilir.

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Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Yer Şekilleri - Türkiye'de Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Yer Şekilleri Nelerdir?
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