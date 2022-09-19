Dandanya Ne Demek? Dandanya Neresi ve Hangi Bölge, Nerenin Eski Adı ve Hangi Şehirleri Kapsıyor? e1

Dandanya ne demek konusu tarihsel açıdan merak edilen ve araştırılan konulardandır. Bu bakımdan Dandanya neresi sorusuna hem tarihi hem de coğrafi açıdan bir yanıt bulmak önem taşır. Dardanos neresi sorusuna geniş bir coğrafyayı içine alacak yanıt vermek önem taşır. Tarihte önemli krallıklardan biri olan Dandanya, en güçlü idari, askeri ve siyasi yapılardan biriydi. Dandanya neresi, hangi bölge, nerenin eski adı ve hangi şehirleri kapsıyor sorularının tüm yanıtları yazımızın devamında.

Dandanya Krallığı Nerede Kuruldu?

Dandanya Güney Avrupa'da kurulmuş olan oldukça önemli askeri ve siyasi gücü olan krallıklardan biridir. Romalılara karşı büyük mücadeleler veren krallık bu baskılara bir süre sonra karşı koyamayarak yıkılmıştır. M.Ö 44 yılında Roma İmparatorluğu etkisi altına girmiştir. Ancak Dardania Krallığı bir Dardan kimliği oluşturmayı başarmış olan krallıklardandır. Başarılı bir idari yapıya sahip olmuş ve uzun bir süre varlığını devam ettirmiştir.

Krallığın isminin kökeni Hin- Avrupa dillerine dayanır. İliryalıların en büyük kabilelerinden biri olduğu bilinir. Roma ile mücadelelerinde yenilseler de her zaman bağımsızlık savaşı vermişlerdir. Dandanya devleti M.Ö VI- IV yüzyıllarına kadar uzanan bir tarihe sahiptir. Güneydoğu Avrupa'daki en güçlü siyasi oluşumlar arasında yer alır. Günümüzde Kuzeybatı Makedonya, Kosova, Güney Sırbistan ve Sancak Bölgesi'ni içine alan bir yerdir. Bu toprakların tamamı olmasa da bir kısmını içine alacak şekilde kurulmuştur.

Dandanya Krallığı Kim Tarafından Kuruldu?

Dardanos M.Ö IV yüzyılda ilk defa tarih sahnelerine çıkmıştır. Kuruluş tarihi kayıtlara M.Ö 393 olarak geçer. Kosova Bölgesi de en önemli kuruluş yerleri arasında bulunur. Günümüzde hala kurulduğu yerlerde kalıntıları vardır. Başarılı bir idari ve askeri yapısı olsa da Romalılar karşısında dayanamamıştır. Fakat bu tamamen mücadeleden vazgeçtiklerini göstermez. Zamanla yeni oluşumlar da ortaya çıkarmışlardır.

Dandanya Neresi ve Hangi Bölge, Nerenin Eski Adı ve Hangi Şehirleri Kapsıyor?

Dardanos Orta Balkanlarda kurulan bir krallıktır. Daha sonraları bir Roma eyaleti durumuna gelmiştir. Roma tarafından alındıktan sonra tamamen organize edilen Dardanos Aşağı ve Yukarı Mezya olarak bölünmüştür. Bu dönemde yaşanan dini gelişmeler hakkında çok fazla bilgi yoktur. Ancak şehir ve kasabaları oldukça gelişme göstermiştir. Antik dönemlerde hüküm süren krallık geniş bir coğrafyaya yayılmış daha sonra da Roma tarafından yıkılmıştır.