Darı, boza ve ekmek yapımı için kullanılan bir bitki olarak bilinir. Buğdaygiller familyasından olan bu bitki, Panicum adıyla da bilinir. Günlük hayatta sıkla tercih edilen deyimler arasında darının da önemli bir yeri vardır. Darısı başına deyimi, herkesin hayatında en az bir kez duyduğu bir deyimdir. Bu nedenle darısı başına ne demek, darısı başına deyimi ne anlama gelir, neden söylenir sorularının yanıtını bilmek, yeri geldiğinde deyimin kullanılmasını sağlar.

Darısı Başına Ne Demek?

Darısı başına deyimi, evlenilmesi istenen kişilere söylenir. Kısaca anlamı, söylenilen kişinin kısa zamanda evlenip mutlu olmasını istenir.

Darısı Başına Deyimi Ne Anlama Gelir, Neden Söylenir?

Deyimler, cümle içerisinde günlük hayatta sıklıkla kullanılır. Darısı başına deyimi de, günümüzde yaygın olarak kullanılan bir deyim olarak öne çıkar. Bu deyim; buğdaygillerden olan darının, eski zamanlarda yeni evlenen çiftlere hediye edilmesinden kaynaklı türemiştir. Anadolu'da ise gelin ve damadın başından bereket getirmesi adına buğday saçılırdı, zaman içerisinde kıtlık nedeniyle buğday yerine darı tercih edilmeye başlanmıştı. Saçılan bu darılar, sizin de başınıza değsin, size de aynısı yapılsın dileği ile "darısı başına" deyimine dönüşmüştür.