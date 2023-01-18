Darüşşafaka’ya sağduyulu okul unvanı

Darüşşafaka Eğitim Kurumları, müfredatına entegre ettiği dijital vatandaşlık, dijital farkındalık konuları ve öğrencilerine sunduğu teknolojik olanaklarla Amerikan sivil toplum kuruluşlarından "Common Sense Education" tarafından sağduyulu okul anlamına gelen "Common Sense School (Sağduyulu Okul)" unvanı almayı hak kazandı. Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı "Darüşşafaka olarak bugünden 15-20 yıl sonrasını planlıyor, öğrencilerimizin o günün koşullarına göre yetişmeleri için çalışıyoruz. STEM, kodlama, girişimcilik, dijital dönüşüm eğitimleri veriyoruz. Eğitimde dijital dönüşümün uzun vadeli bir evrim olduğu bilinciyle sürekli olarak bu alandaki yatırımlarımıza devam ediyoruz. 'Common Sense School' unvanı da bu alanda yaptığımız çalışmaların bir meyvesidir" dedi.