Dekan saz çaldı, rektör türkü söyledi

24 Kasım Öğretmenler Günü Çukurova Üniversitesinde bir dizi törenle kutlandı. Eğitim Fakültesi'nin organize ettiği etkinlikte Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel ve akademisyenlerden oluşan koro türküler söyleyerek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. ÇÜ Akif Kansu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kutlama programına Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, Dekan Prof. Dr. Sedat Uçar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



"49 YILDA 4 BİNE YAKIN ÖĞRETMEN YETİŞTİRDİK"

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlama töreninde açılış konuşmasını ÇÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Uçar yaptı. Prof. Dr. Uçar, Mustafa Kemal Atatürk'ün Başöğretmen olarak atandığı 24 Kasım gününün Öğretmenler Günü olarak kutlandığını hatırlatarak, tüm öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının gününü kutladı. ÇÜ Eğitim Fakültesini 1982 yılında kurulduğunu hatırlatan Prof. Dr. Uçar 39 yılda 4 bine yakın öğretmen yetiştirdiklerini söyledi.





MİLLETLERİ KURTARAN ÖĞRETMENDİR

Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel ise, dünyanın her yerinde öğretmenlerin, insan topluluğunun en fedakâr ve saygıdeğer üyeleri olduğunu belirterek, "Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk de attığı her adımda, yaptığı her konuşmada toplumların gelişmesinin yegâne yolunun savaştan değil eğitimden, bilimden geçtiğini vurgulamıştır. 'Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir' diyerek öğretmenlerin yerini ve büyük önemini belirtmiş, öğretmenlerden ve eğiticiden yoksun bir toplumun millet olma özelliğini taşıyamayacağını vurgulamıştır." dedi.



KOROYLA ŞARKILAR SÖYLENDİ

Açılış konuşmalarının ardından Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesinde akredite olmaya hak kazanan bölümlerin başarı belgeleri Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel tarafından bölüm başkanlarına takdim edildi. Daha sonra Prof. Dr. Tuncel ve akademisyenler korosu katılımcılara birbirinden güzel şarkı ve türküleri seslendirdi. Dekan Prof. Dr. Sedat Uçar'ın saz çalarak eşlik ettiği koroda, Rektör Prof. Dr. Tuncel koroyla birlikte şarkıları seslendirdi. Öğretmen Marşı'nın hep birlikte okunmasıyla tören son buldu.