Demek Ki Nasıl Yazılır? TDK Demekki Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

TDK; dilimiz içerisinde bulunan ve ayrı mı yoksa birleşik mi yazılması gerektiği konusunda kafa karışıklığına sebep olan tüm kelimeleri, kendi resmi sitesinde ve güncel yazım kılavuzunda olabildiğince ayrıntılı şekilde açıklamıştır. Türk Dili içerisindeki kelimelerin doğru yazılışlarını ve doğru anlamlarını düzgün şekilde anlamak ve öğrenmek hem dilimiz için hem de vatandaşlar için oldukça faydalı olacaktır. TDK'ya göre kelime anlamı; ''şu hâlde, öyle ise'' olarak belirtilmiştir. TDK'nın Türkçe için mevcut çalışmaları sayesinde, Türk Dili özgünlüğünü korumakta ve hak ettiği değeri görmektedir. Vatandaşlar da, tüm bu yanlış yazılışlardan sıyrılmak için TDK'nın sitesine mutlaka ziyarette bulunmalıdır. Bu durum, vatandaşları hem sosyal yaşamda hem de iş hayatında kesin bir şekilde rahatlatacaktır. Dilerseniz demek ki nasıl yazılır sorusunun cevaplarını detaylıca inceleyelim...

Demek ki Nasıl Yazılır?

Türk Dili için en faydalı çalışmaları yapan ve vatandaşların bilgisine sunan Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre bu kelimenin doğru yazılışı; ''demek ki'' olarak ifade edilmiştir. Vatandaşlar arasında gerek günlük yaşamda gerek ise iş hayatında ve yazı dilinde demek ki kelimesi, 'demekki' olarak yanlış yazılmaktadır. Bu durumdan geri durmak, hem insanlar arası iletişime fayda sağlayacak hem de dilimizin temiz kalması için bir adım olacaktır. Demek ki kelimesinin cümle içerisindeki doğru ve yanlış yazılışlarına örnek olarak şunlar verilebilir;

DOĞRU: İnanamıyorum, demek ki o da beni seviyor!

İnanamıyorum, demek ki o da beni seviyor! YANLIŞ: Demekki sen de artık onlar gibi düşünüyorsun.

Demekki sen de artık onlar gibi düşünüyorsun. DOĞRU: Buraya gelmek istemiyorsan demek ki burada sıkılıyorsun.

Buraya gelmek istemiyorsan demek ki burada sıkılıyorsun. YANLIŞ: Sen de anlamadın demekki onun ne işler çevirdiğini.

Demek Ki Nasıl Yazılır TDK?

TDK'nın güncel yazım kılavuzundaki doğru yazılışı ''demek ki'' olan kelimenin yine TDK'da bulunan doğru yazılışının yanındaki parantez içinde gösterilen diğer bir anlamı ise; ''veya demek oluyor ki'' olarak ifade edilmiştir. Demek ki kelimesi de bu kelimelere örnek sayılmaktadır. Demek ki kelimesinin doğru ve yanlış yazılışları şu şekildedir;