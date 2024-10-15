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Giriş Tarihi: 15.10.2024 13:51 Son Güncelleme: 15.10.2024 13:51

Demirin Kullanım Alanları Nelerdir? Demir En Çok Nerelerde Kullanılır, Özellikleri Neler?

Atom numarası 26, simgesi Fe olan kimyasal elemente demir denilmektedir. Demir dünya yüzeyinde en yaygın olarak bulunan dördüncü mineral olarak geçmektedir. Ayrıca yer kabuğunda en çok bulunan element özelliğine sahiptir. Tüm dünyada üretilen metallerin ağırlıkça %95'ini oluşturmaktadır. Demir metali demir cevherlerinden elde edilerek birçok alanda kullanılır. Demir madeni kullanım alanları ve özellikleri ile ilgili bilgileri hazırladık. Demir madeni nerelerde kullanılır? İşte detaylar…

Demirin Kullanım Alanları Nelerdir? Demir En Çok Nerelerde Kullanılır, Özellikleri Neler?

Demir tüm madenler içerisinde en çok kullanılan element türüdür. Düşük fiyatı ve yüksek mukavemet özellikleri olması, demiri otomotiv sanayisinde, gemi gövdesi yapımında ve binaların yapısal bileşeni olarak kullanılmasında sıklıkla kullanılan bir element yapmaktadır. Demir eski tarihlerde de mızrak uçları, bıçak ve süs eşyası olarak kullanılmış ve bu madene değer verilmiştir.

DEMİR MADENİ NE İŞE YARAR?

Demir madeninin kullanımı Sümerlerden ve eski Mısırlılara kadar yaklaşık M.Ö. 4000 yılları kapsayan tarihe dayanmaktadır. Mızrak uçları, bıçak ve süs eşyası şeklinde kullanılmaya başlayan demir madeni, günümüzde ağır sanayilerde işlenerek kullanılmaya devam edilmiştir. Düşük fiyatı ve yüksek mukavemet özelliklerine sahip olması birçok sanayide tercih edilme sebebidir. Pik demir, dökme demir, karbon içerikli, dövülebilir dökme demir, alışımlı çelik, demir oksit gibi özelliklerine göre kullanım alanları genişlemiştir.

Demir madeni doğada nasıl bulunur? Sorusunun yanıtı ise; serbest halde ve nadir bulunmasıdır. Manyetit, hematit, limonit, götit, siderit ve pirit gibi çok fazla mineral içerebilir.

DEMİR MADENİ ÖZELLİKLERİ

  • Yer kabuğunda en çok rastlanan metallerdendir
  • Elektrik ve ısı iletimi konusunda da çok iyidir
  • 1538 °C'de ergime noktasına ve 2862 °C'de kaynama noktasına sahiptir
  • Çelik veya döküm elde etmek mümkündür
  • Yumuşak bir yapıya sahip olmasından dolayı dövülerek şekil verilebilir
  • Aktif bir metal özelliğinde olması nedeniyle diğer aktif ametallerle birleşme özelliğine sahiptir
  • Reaktiftir ve kolay bir şekilde korozyona uğrayabilmektedir
  • İşlemesi kolay ve dövülerek kolay bir şekilde şekil verilebilir.

DEMİR MADENİ NEREDE ÇIKARILIR?

Demir madeni, Balıkesir (Edremit-Havran-Eymir-Ayvalık-Ayazmant), İzmir (Torbalı), Kütahya (Simav), Hatay (Kırıkhan-Payas), Malatya (Hekimhan-Hasan Çelebi), Sakarya (Çam dağı) Bingöl, Sivas (Divriği-Gürün), Kahramanmaraş, Düzce, Kayseri gibi bölgelerde çıkarılmaktadır.

DEMİR MADENİ NERELERDE KULLANILIR?

Demir madeni iki ana tüketim dalı vardır. Bunlardan biri yüksek fırın pik demir, diğeri de redüksiyon tesisleridir. Demir madeninin bu yüzden kullanım alanı oldukça geniştir. Demir madeni hangi alanlarda kullanılır? Sorusunu yanıtlarken sektörel olarak ele aldık. Bu sektörlerin alt dallarına indiğimizde demir madeni kullanım alanın ne kadar geniş olduğunu görebilirsiniz. Genel olarak kullanım alanları şu şekildedir:

  • Çelik endüstrisinde,
  • Deniz taşımacılığı sektöründe,
  • İnşaat sektöründe,
  • Bilgisayarlarda,
  • Demir-çelik sektörünün ana hammaddesinde,
  • Otomotiv sektöründe,
  • Günlük hayatta kullandığımız pek çok eşyada.

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Demirin Kullanım Alanları Nelerdir? Demir En Çok Nerelerde Kullanılır, Özellikleri Neler?
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