Demirin Kullanım Alanları Nelerdir? Demir En Çok Nerelerde Kullanılır, Özellikleri Neler?

Demir tüm madenler içerisinde en çok kullanılan element türüdür. Düşük fiyatı ve yüksek mukavemet özellikleri olması, demiri otomotiv sanayisinde, gemi gövdesi yapımında ve binaların yapısal bileşeni olarak kullanılmasında sıklıkla kullanılan bir element yapmaktadır. Demir eski tarihlerde de mızrak uçları, bıçak ve süs eşyası olarak kullanılmış ve bu madene değer verilmiştir.

DEMİR MADENİ NE İŞE YARAR?

Demir madeninin kullanımı Sümerlerden ve eski Mısırlılara kadar yaklaşık M.Ö. 4000 yılları kapsayan tarihe dayanmaktadır. Mızrak uçları, bıçak ve süs eşyası şeklinde kullanılmaya başlayan demir madeni, günümüzde ağır sanayilerde işlenerek kullanılmaya devam edilmiştir. Düşük fiyatı ve yüksek mukavemet özelliklerine sahip olması birçok sanayide tercih edilme sebebidir. Pik demir, dökme demir, karbon içerikli, dövülebilir dökme demir, alışımlı çelik, demir oksit gibi özelliklerine göre kullanım alanları genişlemiştir.

Demir madeni doğada nasıl bulunur? Sorusunun yanıtı ise; serbest halde ve nadir bulunmasıdır. Manyetit, hematit, limonit, götit, siderit ve pirit gibi çok fazla mineral içerebilir.

DEMİR MADENİ ÖZELLİKLERİ

Yer kabuğunda en çok rastlanan metallerdendir

Elektrik ve ısı iletimi konusunda da çok iyidir

1538 °C'de ergime noktasına ve 2862 °C'de kaynama noktasına sahiptir

Çelik veya döküm elde etmek mümkündür

Yumuşak bir yapıya sahip olmasından dolayı dövülerek şekil verilebilir

Aktif bir metal özelliğinde olması nedeniyle diğer aktif ametallerle birleşme özelliğine sahiptir

Reaktiftir ve kolay bir şekilde korozyona uğrayabilmektedir

İşlemesi kolay ve dövülerek kolay bir şekilde şekil verilebilir.

DEMİR MADENİ NEREDE ÇIKARILIR?

Demir madeni, Balıkesir (Edremit-Havran-Eymir-Ayvalık-Ayazmant), İzmir (Torbalı), Kütahya (Simav), Hatay (Kırıkhan-Payas), Malatya (Hekimhan-Hasan Çelebi), Sakarya (Çam dağı) Bingöl, Sivas (Divriği-Gürün), Kahramanmaraş, Düzce, Kayseri gibi bölgelerde çıkarılmaktadır.

DEMİR MADENİ NERELERDE KULLANILIR?

Demir madeni iki ana tüketim dalı vardır. Bunlardan biri yüksek fırın pik demir, diğeri de redüksiyon tesisleridir. Demir madeninin bu yüzden kullanım alanı oldukça geniştir. Demir madeni hangi alanlarda kullanılır? Sorusunu yanıtlarken sektörel olarak ele aldık. Bu sektörlerin alt dallarına indiğimizde demir madeni kullanım alanın ne kadar geniş olduğunu görebilirsiniz. Genel olarak kullanım alanları şu şekildedir: