Denizanası Nasıl Ürer? Denizanaları Nasıl Çoğalır, Eşeysiz Mi Ürer?

Ahtapotlar ve hidralar ile aynı aileden olan denizanası nasıl ürer sorusu, fikri olmayanlar için son derece ilgi çekicidir. Denizanaları nasıl çoğalır veya denizanaları eşeysiz mi ürer diye düşünenler, onların eşeyli üreme veya tomurcuklanma yoluyla çoğaldıklarını bilmelidir. Denizanaları nasıl doğurur merak edenler için sadece memeliler doğurarak ürerler, ancak bu canlı bir memeli değildir. Denizanası nasıl çoğalır? İşte merak edilenler…

Denizanası Nasıl Ürer?

Denizanalarının çoğalması, biyolojik özellikleri gibi oldukça ilginçtir. Eşeyli ve eşeysiz üreme sayesinde çoğalan denizanalarında eşeyli üreme, dişilerin yumurtlaması ve erkeklerin spermlerinin yumurtaları döllemesi sonucu gerçekleşir. Bu olay, çoğu deniz canlısının üremesinde olduğu gibi larvaların meydana gelmesini sağlar. Bir larva, gelişene ve polip olana kadar başıboş bir şekilde yaşamaya başlar. Larvalar, polip evresine geçtiklerinde denizanası olmak için bölünmeye başlarlar. Polipler geliştikçe formları değişir ve geniş oluklar halinde bölünürler. Bazen akıntı nedeniyle kıyıya vururlar. Sonbahar sonu, denizanaları için üreme dönemidir. İlkbaharda ise ilk denizanaları ortaya çıkmaya başlar.

Denizanalarının Özellikleri Neler?

Scyphozoa ve Cubozoa sınıfının bir üyesi olan denizanaları, şekilleri itibariyle şemsiyeye veya mantara benzerler. Jelatin kıvamındaki saydam vücutları ile dikkat çekerler. Bir diğer adı medüz olan olan denizanaları, omurgasızdırlar ve vücut yapılarında kemik, göz, beyin ve kalp bulunmamaktadır. Buna karşın, ağızları, gövdeleri, mideleri, yumurtalıkları ve oral kolları vardır. Vücut yapılarını oluşturan bileşenler, su, protein ve tuzdur. Beyinlerinin olmamasına rağmen sinir sistemleri vardır ve dış uyaranlara karşı oldukça hassastırlar. Son derece yavaş hareket ederler, çünkü hidrodinamik bir bedenleri yoktur. Denizanaları, zehirli canlı türlerinden biri olarak bilinirler. Dokunaçlarında şeffaf kesecikler bulunur ve bunların içinde zehirli madde bulunur. Bu nedenle, bu canlıya direkt olarak temas etmek istenmeyen sonuçlar doğurabilir ve kesinlikle dikkat edilmelidir.