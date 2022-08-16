Denizli - Fethiye Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Denizli - Fethiye Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Mesafe Var?

Fethiye özellikle denizleriyle ünlü bir turistik ilçedir. Ölüdeniz adı verilen bir denize sahiptir ve Türkiye için oldukça değerlidir. Denizli'de ise Pamukkale Travertenleri bulunmaktadır. Bu doğal oluşumların hepsi her yıl milyonlarca turist çekmektedir. Bu nedenle bu iki yerleşim yerinin ulaşımı önemlidir.

Denizli Fethiye Arası Kaç Kilometre?

Türkiye için çok önemli olan bu iki yerleşim yerine, havayolu ve karayolu ile ulaşım sağlanabilmektedir. Bu bağlamda Fethiye Denizli arası kaç km olduğunu göstereceğiz. Öncelikle karayolundan bahsedecek olursak Denizli Fethiye arası 218 kilometredir. Bir diğer ulaşım yolu olan havayoluyla seyahat edecekseniz 125 kilometre uçuş mesafesi bulunmaktadır.

Denizli Fethiye Arası Kaç Saat?

Denizli ile Fethiye arasındaki mesafelerden yukarıda bahsetmiştik. Burada ise bu mesafelerin ne kadar sürede alındığından bahsedeceğiz.

Öncelikle özel aracınızı kullanarak 218 kilometre olan yolu, ortalama 2 saat 50 dakika gibi bir sürede tamamlarsınız. Bu süre yine aracın ortalama süratine göre değişkenlik gösterebilir. Denizli Fethiye arası uçak yolculuğu ise yaklaşık 30 dakika sürmektedir.

Denizli Fethiye Arası Otobüsle Kaç Saat?

Fethiye ve Denizli turistik ve birbirlerine yakın yerleşim yerleri olduğu için bu iki yer için otobüsle ulaşım oldukça önemlidir. Bu açıdan baktığımızda Denizli Fethiye arası 218 kilometre, otobüslerle ortalama 3 saat 30 dakika gibi bir sürede tamamlanmaktadır.