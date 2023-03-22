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Giriş Tarihi: 22.3.2023 13:21 Son Güncelleme: 22.3.2023 13:34

Deprem analizlerinin ilk aşaması tamamlandı

Güçlü altyapısı ve yetkin uzman kadrosu ile uyguladığı testlerle yapıların deprem riskini ölçen YDÜ Yapı ve Zemin Analizleri Laboratuvarı kreşten liseye kadar eğitim veren bütün okul binalarının deprem analizlerinin ilk aşamasını tamamladı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Deprem analizlerinin ilk aşaması tamamlandı

Okul binalarında gerçekleştirilen incelemelerde; bütün okul binalarından alınan karot beton numuneleri basınç dayanım testlerinden geçirildi. Karot ve shmit-hammer yöntemleriyle yapılan testler, okul binalarının proje değerlerinin üzerinde beton kalitesine sahip olduğunu ortaya koydu. Yine aynı binalar, donatı tarama cihazlarıyla da taranarak donatı kullanımının projeye uygun olduğu raporlandı.

YDÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, "En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın eğitim gördüğü bütün okul binalarımızın deprem perfromanslarını ölçtük. Büyük bir bölümü yeni binalardan oluşan okullarımızda tamamlanan ilk testlerde, malzeme ve zemin açısından deprem yönetmeliklerinin belirlediği standartların üzerinde sonuçlar aldığımızı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Okul binalarımıza uygulanacak bilgisayar destekli deprem senaryoları ile bina performans değerlendirmeleri de yapılacak" dedi.

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Deprem analizlerinin ilk aşaması tamamlandı
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