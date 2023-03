Depremzede öğrenciler, LGS ve YKS'ye "Yüzen Okul"da hazırlanacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'ın İskenderun ilçesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda Karadeniz Holding tarafından gönderilen Süheyla Sultan Gemisi Eğitim Merkezi'ndeki kuaförlük kursu ile anaokulu öğrencilerinin derslerine katıldı. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Özer, depremin ilk gününden itibaren "her yerde ve şartta eğitime devam" mottosuyla çadır, konteyner ve prefabrik okullarda çocukları eğitimle buluşturma gayretinde olduklarını dile getirdi. Bakan Özer, depremlerin etkilediği illerde eğitim öğretime başlamadan önce travmayı atlatmaları için çocukları öğretmenleriyle buluşturup psikolojik sağlamlıklarını çok daha güçlü hâle getirmek amacıyla bütün imkanların seferber edildiğini anlattı.





Bakanlıklar ve kurumlarla maksimum seviyede iş birliği yapıldığını aktaran Özer, "Millî Savunma Bakanlığımızla organize şekilde on ilimizde Mehmetçik okulları açtık. NATO çadır kentinde, 2 bin 400 öğrenci ve öğretmenin kalabileceği, LGS ve YKS'ye hazırlanabileceği eğitim kampüsünü ziyaret ettik. Yine, Millî Savunma Bakanlığımız on ilde 240'a yakın çadırda Mehmetçik okullarıyla, öğrencilerimizin eğitimle buluşması için her türlü destek ve katkıyı veriyor. Millî Savunma Bakanımıza en içten şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

"El ele verdiğimiz zaman bu süreçleri atlatacağımıza inanıyoruz"

Özer, Süheyla Sultan gemisinde her türlü eğitim desteğinin sağlandığı sınıfları gördüklerine işaret ederek 2 bin kişi kapasiteli "Karadeniz Lifeship Rauf Bey" gemisinin de İskenderun Limanı'na gelmek üzere yola çıktığını söyledi.





Depremzedeler için tahsis edilen gemide yürütülecek eğitim programına ilişkin bilgi veren Bakan Mahmut Özer, "Gemiyi sadece LGS ve YKS'ye girecek öğrencilere tahsis edeceğiz. Bakanlık olarak her türlü öğretmen ve lojistik desteği sağlayacağız. Bu bölgede sınava hazırlanan öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını bu gemiyle karşılayacağız. Millî Eğitim Bakanlığı olarak ilk defa denizde, bir gemiyle öğrencilerimizi sınavlara hazırlayacağız." dedi. Bakan Özer, bu sürece katkı sunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile tüm ilgililere teşekkür ederek, "El ele verdiğimiz zaman bu süreçleri hızlı şekilde atlatacağımıza inanıyoruz. Bunlar geride kalacak. Bu bölgeler, hayat akışının eskisi gibi normal olduğu günlere tekrar dönecek." ifadelerini kullandı.