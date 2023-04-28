Depremzede öğrencilere müjdeli haber: 10 ilde sınıfta kalma yok

MilliEğitim Bakanı Mahmut Özer'den depremzede öğrencilere müjdeli bir haber geldi. Bakan Özer deprem bölgesinde sınıfta kalmanın olmayacağını açıkladı. Uygulamanın Elazığ hariç 10 ilde geçerli olacağını söyleyen Bakan Özer, "Lise öğrencileri, başarısız oldukları ders sayısına bakılmaksızın sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler. Sorumluluk sınavları 19-25 Haziran arasında yapılacak. Ders yılı sonunda yapılacak sorumluluk sınavları mevzuat çerçevesinde yapılacak. Ancak diğer illere nakil yaptıran öğrencilere bu hakkı tanımadık. Bu düzenlemenin bölgeye dönüşleri artıracağını öngörüyoruz. Bundan sonra dönecekler de bundan yararlanacaklar. Öğrencilerin ikinci dönemi orada bitirmeleri yeterli olur" dedi. Sabancı Öğretmen Evi'nde eğitim editörleriyle bir araya gelen Bakan Özer, şunları söyledi:Ortalamada birinci ile ikinci dönem not ortalaması alınıyor. İkinci dönem notu düşükse birinci dönem notu esas alınacak. Eğer ikinci dönem sınava girmemişse birinci dönem puanı esas alınacak. Eğer sınava girdi ama ikinci dönemin notu birinci dönemin notundan düşük ise birinci dönem notu esas alınacak ama yüksek ise ortalaması alınacak.Atanacak 45 bin öğretmenin yüzde 50'sini bölgeye vereceğiz ve çoğunluğunu da Hatay'a atayacağız. 45 bin öğretmenin il bazlı dağılımı da belli oldu.3 bin anaokulu için yola çıktık, 9 bin 482 ulaştık. Göreve geldiğimizde bu rakam 2 bin 782 idi. Bu yapılanlar bir devrimdir.3 yıl önce sadece 28 ilde özel eğitim anaokulu vardı, bu çocuklar nereye gidecekti. Tüm illerde kurulacak dedik. Bu süreçte tüm ilerde açtık ve sayıyı 247'ye çıkardık. Sosyal devlet olarak arzı sunmak da görevimiz.