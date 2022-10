Ders çalışmayan çocuklara karşı ebeveynler nasıl davranmalı?

Okulların açılması ile ebeveynler ile okula giden çocuklar arasında en çok yaşanan sorunlardan biride ders çalışması konusunda yapılan baskılar. Konu üzerine bir açıklama yapan uzman çocuk psikoloğu Peri Dilbaz bazı tavsiyelerde bulundu; "Ders çalışma sorunu, hem öğretmenlerin hem de anne-babaların en fazla şikayet ettikleri konulardan biri. Yetişkinlerin bakış açısına göre, çocuklara her türlü imkan ve fırsat sağlamasına rağmen büyük bir sorumsuzluk göstererek ders çalışmıyorlar. Öğretmenler, anne babalar, ellerinden geleni yapmalarına rağmen istedikleri sonucu alamayınca da zaman zaman aşırı kaygılanıp öfkeleniyorlar. Duygularını yönetemedikçe de çocuklarının ders çalışma sorunu içinde çıkılamaz bir hal alıyor. Ders çalışmamak bir suç değil beynin tercihi. Çocukların ders çalışmamaları sanıldığı kadar basit bir sorun değil. Ders çalışmamanın çocuğa göre farklılaşan nedenleri olmakla birlikte bazı ortak nedenlerden söz edilebilir. Beynin, hazzı kontrol eden alın bölgesi en geç olgunlaşan bölümdür. Bu yüzdendir ki, çocuklar ders çalışırken hazz almıyorlar. Çocukların ders çalışmasını sağlamak çok iyi yönetilmesi gereken bir süreç. Yaşa göre farklı uygulamalar söz konusu olsa da genelde bu çocuklar üzerinde uygulanan ve başarı elde edilmiş bir modelden söz etmek mümkün. Bu yöntem henüz ders çalışma alışkanlığı oturmamış çocuklarda etkili oluyor.

Psikolojik olarak direncini kırın

Peri Dilbaz, "Bu aşamada, çocuğunuzla konuşarak günde en az ne kadar ders çalışabileceğini sorun. Diyelim ki yarım saat demiş olsun. Bu sürenin yarısı olan 15 dakikayı esas alın. Çocuğunuza da, sen yarım saat dedin ama ben senden yarım saat çalışmanı istemiyorum, sadece 15 dakika çalışmanı istiyorum. Çünkü, şu an senden öncelikle ders çalışma alışkanlığını kazandırmamız gerekiyor gibi bir açıklama uygulamanın başlangıç mantığını çocuğun fark etmesini sağlar. İkinci aşamadaki temel hedef, çocuğunuzun belirlenen süreyi her gün çalışmasını sağlamak olmalı. Otokontrolü sağlayın. Çocuğunuzun belirlenen sürenin altına düşmemesini sağlayın. Böylece, belirli bir öz disiplin kazanacak ve bu alışkanlığı iyice güçlendirmiş olacaksınız. Ders çalışmada hırslı olmak değil, azimli olmak gerekiyor. Hırs asla beslenmemesi gereken bir özellikdir. Azimli çocuklar, görev odaklı olup üzerlerine düşen görevi sonuna kadar yapar ve mutlu olurlar. Oysa hırslı çocuklar ilişki odaklıdır. Ders çalışmak için gerekli olan en önemli şey hazır olmaktır. Henüz ders çalışma alışkanlığını kazanmamış birisini ders çalışmaya alıştırmak mümkündür. Bunun için başarısı kanıtlanan yöntemlerin uygulanması yeterlidir. Çocukların yaşına göre etkisi değişebilir ama her çocukta olumlu etki göstermesi mümkündür. İnadı veya psikolojik direncin aşılması için yol haritası belirleyin. Özellikle ilkokul çocuklarında. Belirlediği zamanın üzerine çıkabileceğini söyleyin. Çocuğunuzu iyi tanıyın. Okuldan sonra 1 saat dışarıda veya oyuncakları ile oynamasına müsaade edin"

Bu hatalara düşmeyin

Dilbaz ebeveynlerin bazı hata yapmamaları konusunda da tavsiyelerde bulunarak, "Ders çalışmaya teşvik için yapılmaması gerekenlere dikkat edin. Her anne ve baba, çocuğunun başarılı olmasını arzu eder. Ancak bunun gerekli şartlarını oluşup oluşmadığıyla ilgilenmez. Çocuğa ders çalış demekle, çocuğun ders çalışma eğilimi içerisinde olması mümkün değildir. Çocuğunu ders çalıştırma konusunda ikna edemeyen anne ve babaların agresif tavır içerisinde olmaları mümkündür. Bu ise, çocukların okuldan daha fazla uzaklaşmaları anlamına gelir. Ders çalışmayan çocukların aşırı serbest bırakılması veya zamanla düzelir gibi beklentiler içerisine girilmesi doğru değildir. Hiçbir çocuk, ders çalışma konusunda kendi iradesini kullanmaz. İllaki dış bir irade desteğine çocuğun duygularına uygun şekilde olması lazımdır. Çocukların her şeyinden anne ve baba sorumludur. Yol gösterici ve destek olucu olmak lazımdır" dedi.