Ders kitaplarının yanında yardımcı kaynaklar da ücretsiz

MilliEğitim Bakanı Mahmut Özer, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i makamında ziyaret etti. Valilikte basına kapalı gerçekleştirilen değerlendirme toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özer, son 1 yılda 61 ili ziyaret ettiklerini belirtti. Bakan Özer, yeni eğitim ve öğretim yılında ücretsiz kitap dağıtımının devam edeceğini dile getirerek şunları kaydetti: Okullarımıza, illerimize ders kitaplarını gönderdik, onlar dağıtılıyor. Bu sene ilk defa yardımcı kaynakları göndermeye başladık. 2022-2023 eğitim- öğretim yılının başlayacağı 12 Eylül tarihinde tüm çocuklarımızın masalarında sadece ders kitapları değil, aynı zamanda yardımcı kaynaklar da hazır olacak. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm imkânlarımızı seferber edip okullarımızın ihtiyacını karşılama ve her ilimizdeki yavrularımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın nitelikli eğitime erişmeleri için ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyle ilgili her türlü destek vermeye devam ediyoruz.