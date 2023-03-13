Ders zili buruk çaldı

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu illerden Gaziantep, Adana ve Osmaniye'deki okullarda ders zili, 5 hafta sonra çaldı. Depremde yaşamını yitiren ya da aileleriyle şehir dışına giden arkadaşlarını göremeyen çocuklar, burukluk yaşadı. Öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı. Bazı veliler çocuklarıyla birlikte gelerek okulları gezip binalar hakkında bilgi aldı. Adana, Osmaniye ve Gaziantep'teki öğrenciler için 9 milyon 513 bin 430 ders ve kaynak kitap ile defter ve kırtasiye seti gönderdi. İlk ve orta öğrenimde 660 bini aşkın öğrenci bulunan Gaziantep'te, birçok öğrencinin ailesiyle birlikte başka şehirlere gittiği, bazı öğrenciler de depremden korktuğu için okullarına gelmedi. Depremde yerle bir olan Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki öğrencilerin taşımalı ve pansiyonlu sistemle eğitim göreceği okullardan hasarlı olanlar veya incelemeleri tamamlanmayanlar bulunduğu için, öğrenciler başka okullarda ikili sistemle eğitim-öğretime başladı. Adana'da ise 497 bin öğrenci ders başı yaptı. Okullarına kavuşan öğrenciler arkadaşlarına sarılarak hasret giderdi. Bazı öğrenciler, öğretmenlerine depremde yaşadıklarını anlattı. Osmaniye'de ise 137 bin 765 öğrenci eğitime başladı. Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'da ise ders zili 27 Mart'ta çalacak.