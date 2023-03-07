Ders zili için geri sayım

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilin 3'ünde 1 Mart itibarıyla eğitime başlandı. Adana, Osmaniye ve Gaziantep'te ise okullar bu pazartesi günü açılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu 3 ildeki öğrencileri okullarıyla buluşturmak için çalışmalarını tamamladı. Öğrencilere ders kitapları, kırtasiye malzemeleri ve yardımcı kitapları dağıtıldı. 1 milyon 300 bine yakın öğrenci 13 Mart Pazartesi günü okullarına kavuşacak. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da ise okulların 27 Mart'ta açılabilmesi için çalışmalar devam ediyor.Deprem bölgesindeki 10 ilin eğitim-öğretime başlama tarihleri üç kategoriye ayrılmıştı. Birinci kategoride yer alan Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa illerinde eğitim-öğretim 1 Mart'ta başladı. Adana, Osmaniye ve Gaziantep'te sadece Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlam raporu verilen okullarda eğitime başlanacak. Depremin etkilediği 10 ilde Milli Eğitim Bakanlığı'nın toplam 20 bin 868 binası bulunuyordu. Bunlardan 24'ü depremde yıkıldı. 83'ü ise ağır hasarlıydı. Bugüne kadar 10 ildeki tüm okulların hasar tespit raporu çıkarıldı.Bu 3 ilden 23 bine yakın öğrencinin başka illerdeki okullara nakilleri yapıldı. 1 milyon 300 bine yakın öğrenci ise kendi illerindeki okullara devam edecek. Adana'da 497 binden, Gaziantep'te 660 binden, Osmaniye'de ise 137 binden fazla öğrenci okullarına dönmek için gün sayıyor.Deprem bölgesindeki öğrencilere şu ana kadar 200 bin kırtasiye setini ulaştırdıklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bölgeye gönderilecek 26 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynağın da yeniden basılarak dağıtımının başlatıldığını açıklamıştı. Pazartesi günü okula başlayacak 3 ildeki öğrencilere ise 9 milyon 513 binden fazla ders ve kaynak kitap, 400 binden fazla da defter gönderildi. 32 bin 500'den fazla da kırtasiye seti sağlandı.Öğrencilerin eğitime erişimlerini sağlamak için bakanlık olarak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Öğrencilerimizi okulla buluşturmak için, yavrularımızdan mümkün olduğunca depremin izlerini silmek için gece gündüz sahadayız" dedi.