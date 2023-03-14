Dersler cebe girdi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) lise öğrencilerinin dijital öğrenmeye yatkınlığını ve kullanım alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak "Dersler Cepte" adlı mobil uygulamayı hayata geçirdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, lise öğrencilerinin 2022-2023 eğitim- öğretim yılı birinci dönem derslerinde öğrendikleri konuları pekiştirmeleri, varsa öğrenme kayıpları ya da eksiklerini gidermeleri amacıyla hazırlanan uygulamanın Google Play Store ve AppStore'da ücretsiz sunulduğunu belirtti. Özer "Konu özetleri, ders anlatım videoları ve soru örneklerinin yer aldığı mobil uygulama, hem çevrim içi hem de çevrim dışı olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanarak web ortamında da çalışabilir hale getirildi" bilgisini verdi.