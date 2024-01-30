Dersler de üniversitede kredilendirilecek

Yükseköğretm Kurulu (YÖK) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Akademi ders içeriklerinin üniversite dışı kazanımlar olarak kredilendirilmesi kararının ardından önemli bir adım daha attı. Savunma Sanayii Akademisi'nin dersleri de kredilendirilecek. Mühendislik bölümlerine seçmeli olarak Savunma Sanayii 101 ve Savunma Sanayii 401 dersleri konulacak. Bahar döneminde pilot olarak başlanacak uygulama kapsamında savunma sektörünün önde gelen firma ve kurumlarının yöneticileri de öğrencilere ders anlatacak. Dersleri doğrudan Savunma Sanayii Akademisi'nden alan öğrencilerin intibak işlemleri üniversite kurullarının uygun görüşüyle yapılacak.Savunma Sanayii 101 dersi ile savunma sektörüne giriş için gereken temel ve teknik yetkinliklerin kazandırılması, öğrencilerin ekosisteme katılması için farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Savunma Sanayii 401 dersinde de savunma teknolojileri ve sistemlerinin tarihçesi ve gelişimi ile savaş tarihindeki gelişmeler anlatılacak. Pilot uygulama olarak bahar döneminde iki dersle başlanacak uygulamaya, önümüzdeki dönemlerde yeni derslerle devam edilecek.