Dersler sadeleşiyor, beceri eğitimleri geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2017 yılından bu yana yapılacak en kapsamlı müfredat değişimi ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşıldı. Akademik derslerin sadeleşeceği yeni müfredat Kabine'ye sunulduktan sonra kamuoyuna tanıtılacak. Tanıtım toplantısının bu hafta içinde İstanbul'da yapılması planlanıyor. Tüm sınıflarda derslerin sadeleşeceği, öğrencilerin her alanda becerilerini geliştirebileceği programlar üzerinde çalışıldı. Yeni müfredatta müzikten medyaya, kütüphaneden matematiğe kadar birçok alanda öğrencilere hemen hemen derste farklı alanlarda okuryazarlık becerileri kazandırılacak.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin müfredatla ilgili yaptığı son açıklamada "Bizim yaptığımız şey bir revizyon değil. Bizimki, ciddi anlamda bir müfredat değişikliği. Ana paradigmasından tutun, bize ait ve bizim değerlerimizle inşa edilmiş, bizim referanslarımızın ışığında oluşturulmuş bir eğitim sistemi inşa süreci. Bunun çalışmalarına da bugün başlamadık. Bu yaklaşık 10 yıllık bir süreç" demişti.Yeni müfredat çalışmaları devam ederken bu yıl içerisinde ortaokul ve liselerde seçmeli dersler kapsamına 9 yeni ders eklendi. Dersler ikinci dönemden itibaren listede yer alacak. Teknolojiden sosyal yaşam kurallarına kadar birçok konuyu kapsayan yeni dersler öğrencilere birçok alanda beceri kazandırmayı hedefliyor. Temel Hukuk, Adab-ı Muaşeret ve Görgü Kuralları, Afet Bilinci, Türk Sosyal Hayatında Aile gibi dersler yeni müfredat kapsamında işlenecek.Son olarak liselerde Sanat Eğitimi de seçmeli ders olarak müfredata girdi. Müzik alanında çalgı eğitimiyle öğrencilerin birçok zihinsel işlemi bir arada yaparak olaylara estetik bir bakış açısıyla bakması sağlanacak. Görsel sanatlar alanında ise öğrenciler fotoğraf, grafik tasarım, animasyon gibi alanlarda uygulamalı eğitimler alacak. Bu kapsamda öğrencilerin kurgu yapma, yaratıcı düşünme, görsel yolla iletişim kurma gibi becerileri kazanması hedefleniyor.