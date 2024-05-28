Detay Eş Anlamlısı Nedir? Detay Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Dil, düşüncelerimizi ve duygularımızı ifade etmemize imkan tanıyan, kelimelerden oluşan büyülü bir dünyadır. Bu kelimeler, anlamları ve kullanımlarıyla dilimize zenginlik katarak, iletişim kurmamızı ve kendimizi ifade etmemizi sağlar. Dilimizde, aynı anlamı taşıyan fakat farklı yazılış ve okunuşlara sahip kelimeler de bulunur. Bu kelimeler, eş anlamlı kelimeler olarak adlandırılır. "Detay" da bu kelimelerden biridir. Detay eş anlamlısı nedir, detay kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı gibi konuları bilirsek cümle kurarken daha yaratıcı olabiliriz.

Detay Eş Anlamlısı Nedir?

Ayrıntı: Bir şeyin ayırt edici özelliğini, inceliklerini ifade eder.Örnek: Resmin her ayrıntısına dikkatle baktım.

Teferruat: Bir bütünün küçük parçalarını, ayrıntılarını ifade eder.Örnek: Planın tüm teferruatlarını gözden geçirdik.

Detay Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Dedektif, cinayet mahallindeki her ayrıntıyı dikkatlice inceledi.

Mimarın taslağındaki her teferruat, binanın estetik ve işlevsel açıdan mükemmel olmasını sağlıyordu.

Dikkat Edilmesi Gerekenler: