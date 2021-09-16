DGS ek tercih olacak mı, tercihler ne zaman yapılacak? 2021 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, boş kontenjanlar belli oldu mu?

Dikey Geçişlerde ilk aşama geçtiğimiz günlerde açıklanan sonuçlarla tamamlanmıştı. Bu kapsamda herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar 2021 DGS ek tercihler için geri sayıma başladı. Adaylar Dikey Geçiş Sınavı puanlarıyla ikinci kez boş kontenjanlarda şansını denemeye hazırlanıyor. Buna göre, DGS ek tercihler ne zaman yapılacak, ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM ile DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, boş kontenjanlar belli oldu mu? İşte detaylar…