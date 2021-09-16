DGS ek tercih olacak mı, tercihler ne zaman yapılacak? 2021 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, boş kontenjanlar belli oldu mu?

Dikey Geçişlerde ilk aşama geçtiğimiz günlerde açıklanan sonuçlarla tamamlanmıştı. Bu kapsamda herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar 2021 DGS ek tercihler için geri sayıma başladı. Adaylar Dikey Geçiş Sınavı puanlarıyla ikinci kez boş kontenjanlarda şansını denemeye hazırlanıyor. Buna göre, DGS ek tercihler ne zaman yapılacak, ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM ile DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, boş kontenjanlar belli oldu mu? İşte detaylar…
DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?
DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı.
Geçtiğimiz sene DGS tercih sonuçları 7 Ekim'de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı.
DGS KAYITLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 17-22 Eylül 2021 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan duyuruya göre, 2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercih işlemleri, 7 Eylül 23.59'da sona erdi. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Eylül 2021 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 27 Ağustos-7 Eylül'de tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.