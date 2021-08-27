DGS 4 yıllık üniversitelerin taban puanları yayımlandı! İşte DGS taban puanları, sıralamaları ve kontenjanları 2021 listesi!

Tercih maratonunun başlamasıyla beraber DGS taban puanları, kontenjanları ve 4 yıllık geçiş yapılabilen üniversitelerin sıralamaları tercihlerini gerçekleştirecek olan adayların araştırma konusu haline geldi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada tüm detayların tercih kılavuzunda yer aldığı kaydedilirken adaylar DGS 4 yıllık üniversitelerin taban ve tavan puanlarını inceliyor. İşlemlerin 7 Eylül tarihinde sona ereceği biliniyor. İşte ÖSYM kılavuzu ile DGS taban puanları listesi ve tüm detaylar...