Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri DGS 4 yıllık üniversitelerin taban puanları yayımlandı! İşte DGS taban puanları, sıralamaları ve kontenjanları 2021 listesi!
Giriş Tarihi: 27.8.2021 12:45 Son Güncelleme: 27.8.2021 12:46

DGS 4 yıllık üniversitelerin taban puanları yayımlandı! İşte DGS taban puanları, sıralamaları ve kontenjanları 2021 listesi!

DGS 4 yıllık üniversitelerin taban puanları yayımlandı! İşte DGS taban puanları, sıralamaları ve kontenjanları 2021 listesi!

On binlerce öğrenci tercihlerin başlamasıyla birlikte DGS 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve sırlamaları araştırmasına çıktı. Eğitim hayatına devam etmek isteyen önlisans öğrencileri dört yıllık bölümlere geçmek için 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında tercih işlemlerini yapabilecek. DGS 4 yıllık üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjan bilgisi tercih kılavuzu ile duyuruldu. İşte 2021 Dikey Geçiş yapılacak üniversite bölümlerinin DGS taban puanları ve tüm detaylar...

Tercih maratonunun başlamasıyla beraber DGS taban puanları, kontenjanları ve 4 yıllık geçiş yapılabilen üniversitelerin sıralamaları tercihlerini gerçekleştirecek olan adayların araştırma konusu haline geldi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada tüm detayların tercih kılavuzunda yer aldığı kaydedilirken adaylar DGS 4 yıllık üniversitelerin taban ve tavan puanlarını inceliyor. İşlemlerin 7 Eylül tarihinde sona ereceği biliniyor. İşte ÖSYM kılavuzu ile DGS taban puanları listesi ve tüm detaylar...

DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı mı? 2021 DGS tercihleri ne zaman yapılacak, tarihleri belli oldu mu?

ÖSYM'den gelen açıklama şöyle;

"2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercih işlemleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır."

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Tercih işlemleri, 07 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

Yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adaylar tercihlerini yapmadan önce İlgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

DGS TABAN PUANLARI VE TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
DGS 4 yıllık üniversitelerin taban puanları yayımlandı! İşte DGS taban puanları, sıralamaları ve kontenjanları 2021 listesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA