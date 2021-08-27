DGS tercih kılavuzu son dakika ilan yayımlandı! ÖSYM AİS ile 2021 DGS tercih kılavuzu ve taban puanları

2 yıllık bölümlerden mezun olanların 4 yıllık bölümlere geçişlerinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı (2021 DGS) sonuçlarının adaylara duyurulması sonrasında tercih işlemlerini yapacak olan öğrenciler için ÖSYM tarafından tercih kılavuzu yayımlandı. Bu gelişme sonrasında 2021 DGS tercih kılavuzu ve taban puanları ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler "2021 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?" sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.
ÖSYM ile "2021 DGS tercih kılavuzu" ve tüm detayları şöyle;
ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan 2021 DGS tercih kılavuzuna aşağıda bağlantıya tıklayarak erişebilirsiniz…
ÖSYM açıklamasında
"2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercih işlemleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır."
İfadeleri yer aldı.
Tercih işlemleri, 07 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.
Yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adaylar tercihlerini yapmadan önce İlgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.