DGS tercih kılavuzu son dakika ilan yayımlandı! ÖSYM AİS ile 2021 DGS tercih kılavuzu ve taban puanları

2 yıllık bölümlerden mezun olanların 4 yıllık bölümlere geçişlerinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı (2021 DGS) sonuçlarının adaylara duyurulması sonrasında tercih işlemlerini yapacak olan öğrenciler için ÖSYM tarafından tercih kılavuzu yayımlandı. Bu gelişme sonrasında 2021 DGS tercih kılavuzu ve taban puanları ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler "2021 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?" sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

2021 DGS TERCİH KILAVUZU VE TABAN PUANLARI

ÖSYM ile "2021 DGS tercih kılavuzu" ve tüm detayları şöyle;