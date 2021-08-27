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Giriş Tarihi: 27.8.2021 19:36 Son Güncelleme: 27.8.2021 19:36

DGS tercih kılavuzu son dakika yayımlandı! ÖSYM AİS ile 2021 DGS tercih kılavuzu ve taban puanları

DGS tercih kılavuzu son dakika yayımlandı! ÖSYM AİS ile 2021 DGS tercih kılavuzu ve taban puanları

Üniversitelerin örgün ve açıktan eğitim veren 2 yıllık MYO bölümlerinden mezun olanların 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapmak için girmiş olduğu Dikey Geçiş Sınavı (2021 DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından tercih işlemlerinde referans olacak olan tercih kılavuzu yayımlandı. Tercih işlemlerini yapacak olan adaylar 2021 DGS tercih kılavuzu ve taban puanları ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyerek “2021 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?” sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan 2021 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

2 yıllık bölümlerden mezun olanların 4 yıllık bölümlere geçişlerinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı (2021 DGS) sonuçlarının adaylara duyurulması sonrasında tercih işlemlerini yapacak olan öğrenciler için ÖSYM tarafından tercih kılavuzu yayımlandı. Bu gelişme sonrasında 2021 DGS tercih kılavuzu ve taban puanları ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler "2021 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?" sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

2021 DGS TERCİH KILAVUZU VE TABAN PUANLARI

ÖSYM ile "2021 DGS tercih kılavuzu" ve tüm detayları şöyle;



ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan 2021 DGS tercih kılavuzuna aşağıda bağlantıya tıklayarak erişebilirsiniz…

2021 DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ…



ÖSYM açıklamasında

"2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercih işlemleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır."

İfadeleri yer aldı.



DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Tercih işlemleri, 07 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

Yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adaylar tercihlerini yapmadan önce İlgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

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DGS tercih kılavuzu son dakika yayımlandı! ÖSYM AİS ile 2021 DGS tercih kılavuzu ve taban puanları
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