“Dijital dünya” HKÜ’de konuşuldu

"Dijital dünyada iletişim, sanat ve kültür" temasıyla düzenlenen konferansın açılışında konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Dijital teknolojinin gelişme hızına bağlı olarak, dünyanın çehresi gözle görünür biçimde değişti. Bu değişimin Covid–19 salgını sürecinde daha da hızlandığını, eğitimden bankacılığa, yazılımdan sağlığa kadar neredeyse her alanı etkilediğini gözlemlemek mümkün. Dijitalleşmenin en çok etkilediği alanlardan biri de hiç şüphesiz iletişim ve medya. Bize düşen ise, içinde bulunduğumuz bu hızlı değişim veya dönüşüm sürecini akademik bir bakış açısı ile değerlendirmek ve geleceğe yön verecek fikirlerimizi, araştırmalarımızı ve bulgularımızı bilim dünyası ve toplum ile paylaşarak, geleceğin inşasına katkıda bulunmaktır" dedi.

Konferansın temel amacının, post pandemi döneminde, dijital iletişim, sanat ve kültür alanlarında neler yaşadıklarını tartışmak ve düşünmek, sorunlar varsa çözüm aramak olduğunu belirten İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rengin Küçükerdoğan ise, "Konferans için çok yoğun çalıştık. 10 değişik ülkeden 155 başvuru aldık. Bu başvuruları hem fakültemiz öğretim elemanlarından oluşan ön jüri hem de hakem kurulu inceledi. Hem alt başlıkta çizilen çerçeveye, hem de bilimsel kurallara uygun olanları seçtiler. Bu elemeler sonucunda iki gün boyunca 83 bildiri sunumunun gerçekleşmesine karar verildi" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından konferansa davetli olarak katılan Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alev Parsa, Bulgaristan NATFA Üniversitesinden Prof. Dr. Lubomir Halatchev ve Romanya UNATC'den Prof. Dr. Manuela Cernat'da sunumlarını gerçekleştirdiler.