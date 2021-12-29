Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Dijital fotoğraf ve kısa film seçkilerine başvurular başladı
Giriş Tarihi: 29.12.2021 16:21 Son Güncelleme: 29.12.2021 16:30

Dijital fotoğraf ve kısa film seçkilerine başvurular başladı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Dijital fotoğraf ve kısa film seçkilerine başvurular başladı

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi (İLAMER) ve İletişim Fakültesi  tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Sinema Sempozyumu kapsamında, bu yıl ilk kez “Dijital Fotoğraf Seçkisi’’ ve “Kısa Film Seçkisi” düzenlenecek. Yer alacak eserlerin jüri tarafından değerlendirilerek belirleneceği seçkilere son başvuru tarihi ise 28 Şubat 2022 olduğu bildirildi.

Dünyanın değişik ülkelerinden 20'ye yakın üniversitenin iş birliği ile Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2. Uluslararası Sinema Sempozyumu'nun kurullarında 40 üniversiteden akademisyen yer alacak. Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı, İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD), İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD), BRTK ve E-Study Box tarafından da desteklenen Uluslararası Sinema Sempozyumu'nun bu yılki teması ise "Yeni, Yenilik ve Yenilikçilik" olarak belirlendi. Sempozyum çerçevesinde düzenlenecek fotoğraf ve kısa film seçkilerinin teması da "yeni" olarak belirlendi.

Fotoğraf seçkisine kabul edilecek eserler, aralarında birbirinden değerli fotoğraf sanatçıları, yönetmenler ve akademisyenlerin yer aldığı jürinin değerlendirmesi ile belirlenecek. Her iki kategoride seçilen eser sahipleri; sempozyum resmi sayfasından gösterim ve sergileme hakkı yanı sıra değişik ödüllerle de onurlandırılacak. Eser sahipleri fotoğraf ve kısa film seçkilerine katılmak için başvurularını 28 Şubat 2022'ye kadar icw.neu@neu.edu.tr üzerinden yapılabilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dijital fotoğraf ve kısa film seçkilerine başvurular başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA