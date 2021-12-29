Dijital fotoğraf ve kısa film seçkilerine başvurular başladı

Dünyanın değişik ülkelerinden 20'ye yakın üniversitenin iş birliği ile Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2. Uluslararası Sinema Sempozyumu'nun kurullarında 40 üniversiteden akademisyen yer alacak. Türk Dünyası Kültür Sanat ve Sinema Vakfı, İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD), İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD), BRTK ve E-Study Box tarafından da desteklenen Uluslararası Sinema Sempozyumu'nun bu yılki teması ise "Yeni, Yenilik ve Yenilikçilik" olarak belirlendi. Sempozyum çerçevesinde düzenlenecek fotoğraf ve kısa film seçkilerinin teması da "yeni" olarak belirlendi.

Fotoğraf seçkisine kabul edilecek eserler, aralarında birbirinden değerli fotoğraf sanatçıları, yönetmenler ve akademisyenlerin yer aldığı jürinin değerlendirmesi ile belirlenecek. Her iki kategoride seçilen eser sahipleri; sempozyum resmi sayfasından gösterim ve sergileme hakkı yanı sıra değişik ödüllerle de onurlandırılacak. Eser sahipleri fotoğraf ve kısa film seçkilerine katılmak için başvurularını 28 Şubat 2022'ye kadar icw.neu@neu.edu.tr üzerinden yapılabilecek.