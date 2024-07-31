Dilek Yarımadası Milli Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Yol Tarifi ve Giriş Ücreti

1996 yılında milli park ilan edilen Dilek Yarım Adası 10.908 hektardır. 16.690 hektar büyüklüğünde olan Büyük Menderes Deltası ise 1994 yılında dahil edilmiştir. Bölge sahip olduğu geniş alan sayesinde birçok bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapabilmektedir. Bölgeyi çevreleyen doğal çeşitlilikleri görmek isteyenler için Dilek Yarımadası Milli Parkı nerede, nasıl gidilir soruları cevabı sıkça aranan sorulardan bazılarıdır. İşte Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası yol tarifi ve giriş ücreti.

Dilek Yarımadası Milli Parkı Nerede, Nasıl Gidilir?

Kuşadası bölgesinin en çok ziyaret ziyaret edilen noktalarından biri olan Dilek Yarım Adası Milli Parkı'na özel araç ile ulaşım mümkün olup; Kuşadası ve Söke'den hareket eden otobüslerde bölgeye seferler düzenlemektedir.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Yol Tarifi ve Giriş Ücreti

Milli Park'ın girişi Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı olan Güzelçam beldesinde bulunmaktadır. Kuşadası'ndan yola çıkarak Söke'ye doğru D515 karayolu üzerinden Dilek Yarım Adası Milli Park tabelalarını izleyerek milli parka ulaşabilirsiniz. Ayrıca Parkın giriş ücretleri şu şekildedir: