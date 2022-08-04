Dinamik bir üniversite: TOGÜ

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) son yıllarda gösterdiği büyük gelişim ile Türkiye'nin parlayan yıldızı oldu. 35 bini aşan öğrencisi, 3 bin 600 akademik ve idari personeli ile TOGÜ 72 ülkeden 3 bin 500 uluslararası öğrencinin tercih ettiği bir üniversite oldu. Son 3 yılda açılan 5 yeni fakülteyle birlikte 17 fakültesi, yüzlerce yeni programı ile il merkezinde 2 ilçelerde 8 olmak üzere toplam 10 kampüste eğitim veriliyor.TOGÜ kurduğu Güneş Enerji Santrali sayesinde büyük oranda kendi elektriğini üretiyor. Merkez kampüsteki kompost üretim tesisi ve katı atık yönetimi gibi çevreci düzenlemeleri ile Çevreci Kampüsler dünya sıralamasında 256, Türkiye sıralamasında 14'üncü üniversite olarak yer aldı. Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisi ile üniversite Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi içerisinde akademik destek sağladığı gibi öğrencilerine de eğitim desteği veriyor.TOGÜ Aile Sağlığı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Kariyer Geliştirme Merkezleri vasıtasıyla öğrencilere beden ve ruh sağlığı ve istihdam konularında destek veriliyor. Öğrenci Butiği ise tüm öğrencilere ücretsiz kıyafet desteği sağlıyor. Stadyum, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, tenis kortları, halı sahalar, voleybol ve basketbol sahaları ile öğrenciler ücretsiz spor imkânına sahip. Kampüs içerisindeki yeterli sayıdaki yurtlar eğitim veren birimlere yürüme mesafesinde.