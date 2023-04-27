Diyarbakırlı öğrencilerden dünya birinciliği

Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Hevsel Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinden oluşan Delavo takımı, geliştirdikleri çamaşır makinesinde su tasarrufu ve yeniden kullanımını sağlayan filtre sistemiyle dünyanın en prestijli çevresel sürdürülebilirlik yarışması olan The Earth Prize 2023'te birinci olup 100 bin dolarlık ödül elde etti. Her yıl dünya genelinde düzenlenen yarışmaya bu yıl aralarında ABD ve İngiltere'nin bulunduğu 116 farklı ülkeden 1290 takım katılmıştı.Takım üyelerinden olan Avjin Aktop, "Yaşadığımız dünyada çevre ve iklim sorunlarına duyarsız kalmamak en başta bizim gibi gençlerin önceliği olması inancıyla bu yola çıktık. Fizibilite çalışmalarımızın ardından ekolojik yıkama konusunda bir filtre sistemi geliştirdik. Sistemimizle bir haftada çamaşır makinesinde kullanacağımız suyu altı ayda kullanabileceğimizi ortaya koyduk. Kazandığımız para ödülünü de projenin devamlılığı için kullanacağız" diye konuştu.