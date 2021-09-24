Dize Eş Anlamlısı – Dize Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Yazılışları ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimeler eş anlamlı kelimeler olarak adlandırılırlar. Bu kapsamda; dilimizde pek çok kelimenin eş anlamı da bulunmaktadır. Bunlar arasında en merak edilenlerden bir tanesi de dize eş anlamlısı olmaktadır. Türk dilinde dize kelimesinin eş anlamlısı merak ediliyor. Buna göre; dize eş anlamlısı nedir? Dize kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

DİZE EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Eş anlamlı kelimeler anlamca birbirinin aynısı olan anlamı ifade eden kelimelere denilmektedir. Eş anlamlı kelimeler yerine anlamdaş kelimeler de denilebilmektedir. Dize kelimesinin eş anlamlısı mısra kelimesidir.

DİZENİN EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Dize kelimesinin eş anlamlısı mısradır. Yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Anlamdaş kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir. Dize kelimesi mısra anlamını taşır.

DİZE NE DEMEK? TDK'YE GÖRE DİZE ANLAMI

Dize kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Dize kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

- Şiirin satırlarından her biri, mısra

Öğrenmek için diğer eş anlamlı kelimeler şöyle;