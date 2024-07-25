Doğa ve tarihle iç içe eğitim

Modern şehir içinde 632 dönümlük bir alanda oluşan tarihi ve mimari dokuya sahip, doğa ile iç içe bir kampüse sahip İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde 8 fakülte ve lisansüstü eğitim enstitüsünde 10 bin öğrenci öğrenim görüyor. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ile ülkemizin bu köklü üniversitesinin sahip olduğu ve öğrencilerine sunduğu eğitim imkânlarının yanı sıra öğrencilerin hayat boyu ihtiyaç duyacakları kazanımlar hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik.İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 2010 yılında İlim Yayma Vakfı tarafından kurulan bir vakıf üniversitesidir. Üniversitemiz, 8 fakülte ve lisansüstü eğitim enstitüsünde yaklaşık 10 bin öğrenciye sahiptir. Uluslararası öğrenci sayımız 2 binin üzerindedir. 10'uncu mezuniyet töremizde uğurladığımız öğrencilerimiz ile mezun sayımız da 13 bini aşmıştır. Üniversitemiz İstanbul'un tarihi ve doğal güzelliklerini bünyesinde taşıyan geniş ve güzel bir kampüse sahiptir. Üniversitemiz, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un talebelik ve hocalık yaptığı Halkalı Ziraat Mekteb-i Âlîsi özgün ismi ile ve 2. Abdülhamid Han zamanında faaliyete geçen tarihi binayı da içeren bir kampüste faaliyetlerini sürdürmektedir.Akademik ve kampüs hayatının dolu dolu yaşandığı bir "Yaşam Üniversitesiyiz". İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, şehrin içinde 632 dönümlük bir alanda tarihi ve mimari bir dokuya sahip, doğa ile iç içe oldukça güzel bir kampüste eğitim vermektedir. Kampüsümüzde dersliklerimiz ve laboratuvarlarımızın yanı sıra İstanbul'un en büyük araştırma kütüphaneleri arasında yer alan büyük bir kütüphanemiz mevcuttur. Ayrıca farklı birçok spor dalının yapılmasına imkân veren uluslararası standartlarda stadyumumuz, açık-kapalı spor alanlarımız, yürüyüş parkurlarımız, camimiz, kız-erkek öğrenci yurtlarımız, akademisyenlerimiz ve misafirlerimiz için de konuk evlerimiz ile en iyi eğitim hizmetini vermekteyiz.Öğrencilerimize medeniyet değerlerimiz ile ülkemizin ve insanlığın ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri kazandırmayı hedefliyoruz. Teorik bilgilerin pratik deneyimlerle bir araya getirildiği bütünsel bir anlayışa sahibiz. 45'ten fazla laboratuvar ve uygulama atölyemizin yanı sıra araştırma merkezlerimizde öğrencilerimizin akademik gelişimlerini destekliyoruz. "Çift Anadal" ve "Yandal", kulüp ve topluluk faaliyetleri, staj ve işyeri uygulamaları da önem verdiğimiz hususlardır. Öğrencilerimiz için 24 saat açık olan laboratuvarlar ve uygulama merkezlerini bünyesinde bulunduran bir üniversiteyiz.Üniversitemizde Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesinden oluşan 8 Fakültede 39 farklı bölümümüz ve 90 üzerinde lisansüstü programımız ile akademik ve mesleki gelişimlerini hedefleyen öğrencilerimize en iyi eğitim imkânlarını sunuyoruz. Ayrıca Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından "Kurumsal Akreditasyon" verilen bir üniversiteyiz.-Üniversitenizdeki yabancı dil eğitimi hakkında bizimle neler paylaşmak istersiniz? Üniversitemizde Türkçe'nin yanı sıra İngilizce ve Arapça yürütülen programlarımız mevcuttur. İZÜ, öğrencilerine 3 dil konuşarak mezun olma imkânı sağlamaktadır. Bunların yanı sıra Osmanlı Türkçesine özel bir önem veriyoruz. Bu dillere ek olarak İspanyolca, Rusça ve Çince gibi dünya dillerini de seçmeli ve ücretsiz olarak öğrencilerimize öğrenme imkânı sunuyoruz.Üniversitemiz "Vakıf Anlayışı" ile hizmet vermektedir. Öğrencilerimizin YKS başarılarına bağlı olarak yüzde 100'e varan burs imkanlarının yanı sıra "Tercih Bursu" olarak ilk 5 tercihe yüzde 15 ile yüzde 30 arasında değişen özel burslar sunuyoruz. Öğrencilerimiz bölümlerinde 1, 2, ve 3'üncü olduklarında belli bir ortalamaya sahip olarak, izleyen yıl içinde "Başarı Bursu" olarak adlandırdığımız burs imkanları ile de ödüllendiriliyorlar. Bunlarla beraber Spor, Sanat, Hafızlık bursları ile Şehit- Gazi yakınlarına sağladığımız burslar da mevcuttur.