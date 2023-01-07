Doğru bilgilerle sınav stresini engellemek mümkün

Sınav stresi ile başa çıkmanın en önemli yolu ailelerin doğru bilgilerle donatılmasından geçtiğini vurgulayan Eğitim Uzmanı ve Danışmanı Hunat Ayşe Öztoprak, "Düzenleyeceğimiz webinarda; kaygının tanımı, sonuçları, sınav kaygısını yenmenin önemi, anne-babaların takınması gereken tutumlar, sınav dönemini fırsata çevirmenin yolları ve sınav sonrası için tavsiyeler gibi konu başlıkları ele alınacak. Ailelerin, çocuklarının potansiyelini keşfetmelerini ve eğitim hayatları boyunca onlara yol arkadaşlığı yapmalarını sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Ailelerin genel olarak yaptığı en önemli yanlışlardan birinin çocuğu denetlemeye çalışmak olduğunu ifade eden Öztoprak, şunları söyledi: "Arkadaşlarıyla iletişimlerini kısıtlamak, mesajlarını kontrol etmek, internet ya da oyun oynarken geçirdiği süreyi yasaklarla sınırlamaya çalışmak çocuğunuzun stresinin artmasına neden olacaktır. Bu sınırların çocukla birlikte belirlenmesi ve kendi sorumluluklarını alarak özdenetimlerini oluşturmalarını sağlamak çok daha etkili olacaktır. Çocukların tazelenme duygusunu hissetmesine yardımcı olmak için yürüyüşe çıkmayı veya müzik dinlemeyi önerebilirsiniz. Bir ebeveyn olarak yapabileceğiniz en iyi şey onların kendi davranışlarından sorumlu hissetmelerini sağlamak olacaktır. Çocuklarınızın yüksek notlardan çok öğrenmeye odaklanmasını sağlamak, kaygılarını azaltarak beraberinde akademik başarılarını da yükseltecektir."